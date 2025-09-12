Соревнование по острой пище обернулось скандалом: участник выиграл благодаря необычной реакции на чили

Победа в конкурсе по поеданию острых блюд вызвала волну споров после того, как победитель рассказал о редкой генетической особенности. Благодаря ей он может потреблять перец чили без ощущения боли или дискомфорта.

Пользователь Reddit с ником Appropriate_Fix2214 принял участие в соревнованиях в ресторане, известном своими острыми крылышками. По его словам, организм почти не реагирует на капсаицин — вещество, которое и создает ощущение жгучести.

Капсаицин является основным компонентом перца чили, что вызывает чувство жжения у большинства людей. В то же время участник объяснил, что для него даже чрезвычайно острые блюда не представляют проблемы. Именно это позволило ему легко выиграть главный приз — купоны на бесплатные крылышки.

Однако друзья заявили, что победа была несправедливой, и фактически назвали его действия "мошенничеством". Они считают, что соревноваться должны были те, кто воспринимает острое обычным способом. Сам автор подчеркнул, что его состояние не вызывает никаких болезненных ощущений, в том числе и после потребления чили.

Публикация пользователя быстро приобрела популярность на Reddit — всего за два дня она собрала более 20 тысяч голосов и около 1200 комментариев. Большинство посетителей сообщества стали на сторону участника.

"Это то же самое, что иметь естественное преимущество в спорте: одни быстрее плавают, другие лучше выдерживают специи", — написал один из пользователей.

Другой отметил: "Этот пост — один из самых невинных, что я видел, и он действительно вызывает улыбку".

Некоторые даже предложили пригласить победителя в популярное YouTube-шоу Hot Ones.

Reddit-пользователь признался, что уже пробовал Carolina Reaper.

"Это было невероятно жгуче, но совсем не настолько, чтобы я почувствовал опасность для жизни", — написал он.

Победитель шутит, что друзья называют его "Богом куриных крылышек". Он объяснил, что вырос в семье, где острые блюда не были распространены, однако впоследствии начал знакомиться с различными кухнями мира.

"Мои друзья часто замечают, что у меня совсем не типичная реакция на острую пищу. Для них это выглядит так, будто я легко выдерживаю то, что другим дается очень трудно", — рассказал он.

Хотя сразу после конкурса друзья упрекали его, впоследствии они восприняли это с юмором. По словам участника, шуточный пост в Reddit только добавил настроения компании.

"На самом деле они не сердятся на меня за победу, мы просто хорошо посмеялись", — подытожил он.

В будущем пользователь планирует проверить свои возможности на новых конкурсах и просит посоветовать самые интересные места, где проводят подобные соревнования.

