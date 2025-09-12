Змагання з гострої їжі обернулося скандалом: учасник виграв завдяки незвичайній реакції на чилі

Перемога в конкурсі з поїдання гострих страв викликала хвилю суперечок після того, як переможець розповів про рідкісну генетичну особливість. Завдяки їй він може споживати перець чилі без відчуття болю чи дискомфорту.

Related video

Користувач Reddit із ніком Appropriate_Fix2214 взяв участь у змаганнях у ресторані, відомому своїми гострими крильцями. За його словами, організм майже не реагує на капсаїцин — речовину, яка й створює відчуття пекучості.

Капсаїцин є основним компонентом перцю чилі, що викликає відчуття печіння у більшості людей. Водночас учасник пояснив, що для нього навіть надзвичайно гострі страви не становлять проблеми. Саме це дозволило йому легко виграти головний приз — купони на безкоштовні крильця.

Повідомлення користувача Appropriate_Fix2214 Фото: Скриншот

Однак друзі заявили, що перемога була несправедливою, і фактично назвали його дії "шахрайством". Вони вважають, що змагатися мали ті, хто сприймає гостре у звичайний спосіб. Сам автор підкреслив, що його стан не спричиняє жодних болючих відчуттів, зокрема і після споживання чилі.

Реакція в соцмережах

Публікація користувача швидко набула популярності на Reddit — лише за два дні вона зібрала понад 20 тисяч голосів та близько 1200 коментарів. Більшість відвідувачів спільноти стали на бік учасника.

"Це те саме, що мати природну перевагу в спорті: одні швидше плавають, інші краще витримують спеції", – написав один з користувачів.

Інший зазначив: "Цей пост — один із найневинніших, що я бачив, і він дійсно викликає усмішку".

Дехто навіть запропонував запросити переможця до популярного YouTube-шоу Hot Ones.

Reddit-користувач зізнався, що вже пробував Carolina Reaper.

"Це було неймовірно пекуче, але зовсім не настільки, щоб я відчув небезпеку для життя", – написав він.

"Бог крилець"

Переможець жартує, що друзі називають його "Богом курячих крилець". Він пояснив, що виріс у родині, де гострі страви не були поширеними, однак згодом почав знайомитися з різними кухнями світу.

"Мої друзі часто помічають, що в мене зовсім не типова реакція на гостру їжу. Для них це виглядає так, ніби я легко витримую те, що іншим дається дуже важко", – розповів він.

Хоча одразу після конкурсу друзі дорікали йому, згодом вони сприйняли це з гумором. За словами учасника, жартівливий пост у Reddit лише додав настрою компанії.

"Насправді вони не сердяться на мене за перемогу, ми просто добре посміялися", – підсумував він.

У майбутньому користувач планує перевірити свої можливості на нових конкурсах та просить порадити найцікавіші місця, де проводять подібні змагання.

Як повідомляв Фокус, жінка заробляє $200 тисяч щомісяця, пережовуючи їжу для чоловіків.

Фокус також писав, чи варто їсти те, що впало, але було швидко підняте.