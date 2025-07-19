Жінка заробляє $200 тисяч щомісяця, пережовуючи їжу для чоловіків: як це працює (фото)

Модель Стефанія Матто розкрила секрет свого незвичайного заробітку. За тиждень вона може отримати близько $50 тисяч, пережовуючи їжу для своїх заможних клієнтів.

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У відеоролику, опублікованому в Instagram, дівчина продемонструвала, як виконує замовлення. Вона пережовує чипси з соусом гуакамоле, випльовує отриману масу в пакет, що герметично закривається, і акуратно спаковує його разом з особистим листом для клієнта.

"Для тих, хто не знає: ця практика називається mama birding. Це супер прибутковий бізнес", — пояснила Матто у своєму відео.

Модель Стефанія Матто пережовує їжу для чоловіків Фото: Instagram

Термін mama birding походить від англійського mama bird (мама-пташка) і описує процес, що нагадує годування пташенят.

Як реагують глядачі?

Це відео швидко стало популярним серед користувачів соціальних мереж, зібравши понад 5000 вподобайок та сотні коментарів всього за кілька днів. Реакція аудиторії виявилася, як правило, іронічною або саркастичною.

"Коли ШІ всіх замінить, у тебе принаймні залишиться робота", — прокоментувала одна з глядачок;

Інша користувачка додала: "Їм [спонсорам] варто витратити гроші, які вони тобі платять, щоб вставити собі зуби".

Станом на сьогодні у Стефанії майже 300 тисяч підписників в Instagram.

Стефанія Матто заробляє гроші у незвичний спосіб Фото: Instagram

Вона регулярно виставляє свої знімки у провокативних позах та ракурсах, щоб заохотити глядачів лишати більше відгуків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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