Колишня зірка Playboy розповіла про бездомне життя на вулиці: що з нею сталося (фото)

42-річна Луїза Гловер, яка колись жила в маєтку Х'ю Хефнера, тепер змушена жити в наметі через різке підвищення орендної плати.

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Про своє життя красуня розповіла в інтерв’ю виданню The Sun.

Колишня модель Playboy опинилася на вулиці після того, як не змогла сплачувати оренду житла через різке підвищення цін на житло. Жінці довелося шукати альтернативні варіанти.

Колишнє розкішне життя

Гловер, яка свого часу мешкала в одному будинку із засновником Playboy Х'ю Хефнером, раніше орендувала кімнату в престижному районі Віндзор. Утім щомісячна плата в розмірі 750 фунтів стерлінгів (приблизно 30 тисяч гривень) стала для неї непосильним фінансовим тягарем.

Опинившись на вулиці, колишня модель розпочала кампанію зі збору коштів в інтернеті. Її мета — зібрати дев'ять тисяч фунтів стерлінгів (близько 360 тисяч гривень) на придбання яхти, яку вона планує використовувати як помешкання.

Луїза тепер живе у наметі Фото: GBNews | YouTube

"Я подаюся на безліч вакансій і намагаюся знайти роботу, але це дуже складно. Сподіваюся повернутися до проведення персональних тренувань та вигулу собак, коли облаштуюся на одному місці", — розповідає вона.

Кар'єра Луїзи в Playboy розпочалася, коли їй було лише 20 років. Вона стала першою британкою, яка отримала титул "Модель року". У той час красуня проводила час зі знаменитостями в маєтку Хефнера.

"Це був найкращий час, наче інший світ. Я спілкувалася з найвідомішими людьми. Ми були як родина", — згадує Гловер.

Різкі зміни

Проте життя моделі різко змінилося у 27 років, коли вона перенесла сепсис після операції зі збільшення грудей і провела п'ять тижнів у лікарні. Ця біда стала для неї сигналом до змін. Жінка вирішила змінити спосіб життя, виїхати з маєтку та зосередитися на фітнесі.

Тепер, через 15 років, колишня зірка легендарного чоловічого журналу бореться за відновлення фінансової стабільності та пошук постійного житла.

Варто зазначити, що голова фінкомітету Верховної Ради, нардеп Данило Гетманцев визнавав, що особисто знає моделей OnlyFans і спілкується з ними. Політик стверджував, що обговорює з ними плату податків до бюджету.

Фокус докладно описував рівень заробітку українських моделей OnlyFans. Дівчата за три роки діяльності отримали 111 млн доларів.