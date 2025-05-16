Бывшая звезда Playboy рассказала о бездомной жизни на улице: что с ней произошло (фото)

42-летняя Луиза Гловер, которая когда-то жила в поместье Хью Хефнера, теперь вынуждена жить в палатке из-за резкого повышения арендной платы.

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О своей жизни красавица рассказала в интервью изданию The Sun.

Бывшая модель Playboy оказалась на улице после того, как не смогла оплачивать аренду из-за резкого повышения цен на жилье. Женщине пришлось искать альтернативные варианты.

Прежняя роскошная жизнь

Гловер, которая в свое время жила в одном доме с основателем Playboy Хью Хефнером, ранее арендовала комнату в престижном районе Виндзор. Впрочем, ежемесячная плата в размере 750 фунтов стерлингов (примерно 30 тысяч гривен) стала для нее непосильным финансовым бременем.

Оказавшись на улице, бывшая модель начала кампанию по сбору средств в интернете. Ее цель — собрать девять тысяч фунтов стерлингов (около 360 тысяч гривен) на приобретение яхты, которую она планирует использовать как жилье.

Луиза теперь живет в палатке Фото: GBNews | YouTube

"Я подаюсь на множество вакансий и пытаюсь найти работу, но это очень сложно. Надеюсь вернуться к проведению персональных тренировок и выгулу собак, когда обустроюсь на одном месте", — рассказывает она.

Карьера Луизы в Playboy началась, когда ей было всего 20 лет. Она стала первой британкой, которая получила титул "Модель года". В то время красавица проводила время со знаменитостями в поместье Хефнера.

"Это было лучшее время, как будто другой мир. Я общалась с самыми известными людьми. Мы были как семья", — вспоминает Гловер.

Резкие изменения

Однако жизнь модели резко изменилась в 27 лет, когда она перенесла сепсис после операции по увеличению груди и провела пять недель в больнице. Эта беда стала для нее сигналом к изменениям. Женщина решила изменить образ жизни, уехать из поместья и сосредоточиться на фитнесе.

Теперь, спустя 15 лет, бывшая звезда легендарного мужского журнала борется за восстановление финансовой стабильности и поиск постоянного жилья.

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