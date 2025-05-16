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МирФан

Бывшая звезда Playboy рассказала о бездомной жизни на улице: что с ней произошло (фото)

Луиза Гловер, модель Playboy, бездомная, поместье Хью Хефнера, аренда жилья, Виндзор, сбор средств, модель года
Фото: GBNews | YouTube | Модель Луиза Гловер с Хью Хефнером

42-летняя Луиза Гловер, которая когда-то жила в поместье Хью Хефнера, теперь вынуждена жить в палатке из-за резкого повышения арендной платы.

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О своей жизни красавица рассказала в интервью изданию The Sun.

Бывшая модель Playboy оказалась на улице после того, как не смогла оплачивать аренду из-за резкого повышения цен на жилье. Женщине пришлось искать альтернативные варианты.

Прежняя роскошная жизнь

Гловер, которая в свое время жила в одном доме с основателем Playboy Хью Хефнером, ранее арендовала комнату в престижном районе Виндзор. Впрочем, ежемесячная плата в размере 750 фунтов стерлингов (примерно 30 тысяч гривен) стала для нее непосильным финансовым бременем.

Оказавшись на улице, бывшая модель начала кампанию по сбору средств в интернете. Ее цель — собрать девять тысяч фунтов стерлингов (около 360 тысяч гривен) на приобретение яхты, которую она планирует использовать как жилье.

Луиза Гловер, модель Playboy, бездомная, поместье Хью Хефнера, аренда жилья, Виндзор, сбор средств, модель года Fullscreen
Луиза теперь живет в палатке
Фото: GBNews | YouTube

"Я подаюсь на множество вакансий и пытаюсь найти работу, но это очень сложно. Надеюсь вернуться к проведению персональных тренировок и выгулу собак, когда обустроюсь на одном месте", — рассказывает она.

Карьера Луизы в Playboy началась, когда ей было всего 20 лет. Она стала первой британкой, которая получила титул "Модель года". В то время красавица проводила время со знаменитостями в поместье Хефнера.

"Это было лучшее время, как будто другой мир. Я общалась с самыми известными людьми. Мы были как семья", — вспоминает Гловер.

Резкие изменения

Однако жизнь модели резко изменилась в 27 лет, когда она перенесла сепсис после операции по увеличению груди и провела пять недель в больнице. Эта беда стала для нее сигналом к изменениям. Женщина решила изменить образ жизни, уехать из поместья и сосредоточиться на фитнесе.

Теперь, спустя 15 лет, бывшая звезда легендарного мужского журнала борется за восстановление финансовой стабильности и поиск постоянного жилья.

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