Женщина зарабатывает $200 тысяч ежемесячно, пережевывая еду для мужчин: как это работает (фото)

Модель Стефания Матто раскрыла секрет своего необычного заработка. За неделю она может получить около $50 тысяч, пережевывая еду для своих состоятельных клиентов.

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В видеоролике, опубликованном в Instagram, девушка продемонстрировала, как выполняет заказ. Она пережевывает чипсы с соусом гуакамоле, выплевывает полученную массу в герметично закрывающийся пакет и аккуратно упаковывает его вместе с личным письмом для клиента.

"Для тех, кто не знает: эта практика называется mama birding. Это супер прибыльный бизнес", — пояснила Матто в своем видео.

Модель Стефания Матто пережевывает пищу для мужчин Фото: Instagram

Термин mama birding происходит от английского mama bird (мама-птичка) и описывает процесс, напоминающий кормление птенцов.

Как реагируют зрители?

Это видео быстро стало популярным среди пользователей социальных сетей, собрав более 5000 лайков и сотни комментариев всего за несколько дней. Реакция аудитории оказалась, как правило, ироничной или саркастической.

"Когда ИИ всех заменит, у тебя по крайней мере останется работа", — прокомментировала одна из зрительниц;

Другая пользовательница добавила: "Им [спонсорам] стоит потратить деньги, которые они тебе платят, чтобы вставить себе зубы".

Сегодня у Стефании почти 300 тысяч подписчиков в Instagram.

Стефания Матто зарабатывает деньги необычным способом Фото: Instagram

Она регулярно выставляет свои снимки в провокационных позах и ракурсах, чтобы поощрить зрителей оставлять больше отзывов.

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