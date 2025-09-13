Шестеро заключенных могли сбежать, когда надзиратель потерял сознание: дальше произошло неожиданное (видео)

Шестеро заключенных, которые отбывали наказание в американском штате Джорджия, приехали на хозяйственные работы вместе с помощником шерифа. Когда правоохранитель потерял сознание — у мужчин появилась возможность забрать его оружие и убежать.

Впоследствии произошло непредсказуемое — заключенные вызвали помощь по рации и спасли жизнь шерифу, за что получили вознаграждение, говорится в заметке в Reddit.

Репортаж СМИ о шестерке добрых заключенных в Джорджии, США

Фотография с заключенными стала популярной — набрала за несколько часов 17 тыс. реакций. На фото можно увидеть шестеро осужденных, которые находятся на одном из кладбищ, где проводили общественные работы.

"Шестеро заключенных в Джорджии, которые были на работах вне тюрьмы, спасли заместителя шерифа, который потерял сознание. Они могли взять его оружие и убежать на рабочем фургоне, но воспользовались телефоном заместителя, чтобы позвонить в 911. Офис шерифа устроил для мужчин пицца-вечеринку с домашним десертом и рекомендовал сокращение сроков наказания", — говорится в подписи к фотографии.

Позже пользователи указали, что эта история произошла в 2017 году. Тогда CBS News сообщал, что в понедельник, 12 июня, заместитель местного шерифа привез шестерых осужденных для общественных работ на кладбище.

Правоохранителю резко стало плохо, и он потерял сознание. Шестерка могла спокойно забрать его оружие и скрыться с места, однако заключенные поступили иначе — они вызвали медиков по рации и пытались привести мужчину в чувство, чем сохранили ему жизнь.

"Когда это произошло, по моему мнению, дело было не в том, кто сидит в тюрьме, а кто нет. Речь шла о том, что человеку стало плохо, и мы должны были ему помочь", — сказал один из осужденных Грег Уильямс.

За это спасение местные шерифы устроили для всей группы вечеринку с пиццей, десертом и напитками в знак благодарности. А потом всех мужчин ждала неожиданность — правоохранители завернулись в исправительное учреждение, чтобы устроить для всех осужденных свидания с родственниками, а также подали прошение о сокращении сроков заключения за "отличное поведение".

"Мы все понимаем, что тот понедельник мог закончиться иначе для нашего офицера. Мы очень гордимся действиями всех шести заключенных, которые были привлечены к его спасению", — говорится в заявлении правоохранителей.

В комментариях к вирусному посту, ряд комментаторов отметили крепкие убеждения мужчин и выбор "действительно изменить свою жизнь". Больше всего лайков получили такие реплики:

"Вот это мужики: не поддались соблазну натворить вреда, а получили пиццу, встречу с родными и уменьшение сроков";

"За такое "спилить" им сроки — это очень правильно. Значит, еще не все в нашей стране хреново";

"Часто настоящие герои бывают там, где их просто не ждешь";

"Этот случай показывает, что совершив ошибку, ты все еще можешь быть человеком";

"Здесь просто история чем-то напоминает "Побег из Шоушенка": надо оставаться собой и заниматься своим делом, быть человеком — и ты за это получишь вознаграждение".

