Шестеро в'язнів могли втекти, коли наглядач знепритомнів: далі сталося непередбачуване (відео)

Шестеро в'язнів, які відбували покарання в американському штаті Джорджія, приїхали на господарські роботи разом з помічником шерифа. Коли правоохоронець втратив свідомість — у чоловіків з'явилась можливість забрати його зброю та втекти.

Згодом сталося непередбачуване — в'язні викликали допомогу по рації та врятували життя шерифу, за що отримали винагороду, йдеться в дописі в Reddit.

Репортаж ЗМІ про шістку добрих в'язнів у Джорджії, США

Світлина з в'язнями стала популярною — набрала за кілька годин 17 тис. реакцій. На фото можна побачити шестеро засуджених, які перебувають на одному з цвинтарів, де проводили громадські роботи.

"Шестеро ув’язнених у Джорджії, які були на роботах поза в’язницею, врятували заступника шерифа, який знепритомнів. Вони могли взяти його зброю та втекти на робочому фургоні, але скористалися телефоном заступника, щоб зателефонувати в 911. Офіс шерифа влаштував для чоловіків піца-вечірку з домашнім десертом і рекомендував скорочення строків покарання", — йдеться в підписі до світлини.

Пізніше користувачі вказали, що ця історія сталася у 2017 році. Тоді CBS News повідомляв, що в понеділок, 12 червня, заступник місцевого шерифа привіз шістьох засуджених для громадських робіт на цвинтарі.

Правоохоронцю різко стало зле, і він втратив свідомість. Шістка могла спокійно забрати його зброю та втекти з місця, однак в'язні вчинили інакше — вони викликали медиків по рації та намагалися привести чоловіка до тями, чим зберегли йому життя.

"Коли це сталося, на мою думку, справа була не в тому, хто сидить у в’язниці, а хто ні. Йшлося про те, що людині стало зле, і ми мали їй допомогти", — сказав один із засуджених Грег Вільямс.

За цей порятунок місцеві шерифи влаштували для всієї групи вечірку з піцою, десертом і напоями на знак вдячності. А згодом усіх чоловіків чекала несподіванка — правоохоронці завернулися до виправного закладу, аби влаштувати для всіх засуджених побачення з родичами, а також подали прохання про скорочення термінів ув'язнення за "відмінну поведінку".

"Ми всі розуміємо, що той понеділок міг закінчитися інакше для нашого офіцера. Ми дуже пишаємося діями всіх шести ув’язнених, які були залучені до його порятунку", — йдеться у заяві правохоронців.

У коментарях до вірусного посту, низка коментаторів відзначила міцні переконання чоловіків і вибір "справді змінити своє життя". Найбільше лайків отримали такі репліки:

"Ось це мужики: не піддалися спокусі натворити шкоди, а отримали піцу, зустріч з рідними та зменшення термінів";

"За таке "спиляти" їм строки — це дуже правильно. Значить, ще не все у нашій країні паскудно";

"Часто справжні герої бувають там, де їх просто не чекаєш";

"Цей випадок показує, що зробивши помилку, ти все ще можеш бути людиною";

"Тут просто історія чимось нагадує "Втечу з Шоушенка": треба залишатися собою і займатися своєю справою, бути людиною — і ти за це отримаєш винагороду".

