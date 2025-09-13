Пришел в упадок еще до войны: как украинский аэропорт почти полностью исчез с карты (фото, видео)

За время своего существования аэропорт в Сумах использовали для рейсов внутри области и даже южного побережья Черного моря. Сейчас это место пустует и фактически исчезло с навигационных карт как один из хабов для перелетов.

Сегодня же помещение аэропорта в городе Сумы уже много лет заброшено, напоминает историю этого места издание Telegraf.

Журналисты пишут, что когда-то оно принимало самолеты типа Ту-134, Ан-24 и Як-40, а начало осуществления пассажирских рейсов началось еще в далеком 1978-м. В 1980 году через аэропорт прошло около 200 тысяч пассажиров.

Буквально через 20 лет ситуация кардинально изменилась, когда уже в 1995-м его услугами воспользовались всего 2000 человек. Главной проблемой, кроме падения количества перевозок, стало руководство аэропорта.

Еще до начала войны в Украине в 2014 году аэропорт фактически утратил пригодность для регулярных полетов. Время от времени появлялись громкие проекты восстановления: его пытались развивать как грузопассажирский хаб, даже обсуждали турецкие инвестиции. Однако планы остались на бумаге. Впоследствии прокуратура расследовала попытку продать здания неработающего аэропорта за бесценок.

Аэропорт Сумы после полномасштабного вторжения РФ

С началом Великой войны аэропорт пережил новые испытания — в 2022-м здесь происходили бои, а уже в 2024-м российские войска нанесли по нему удар. Само здание аэровокзала еще с советских времен оставалось недостроенным и часто служило местом для экстремальных "экскурсий" и катаний.

После закрытия украинского воздушного пространства, указывают журналисты, руководители этого аэропорта продолжают получать зарплату. В частности, директор КП "Аэропорт Сумы" Константин Карпович задекларировал за два года 1 006 988 грн: 536 682 грн в 2022-м и 470 306 грн в 2023-м.

Сейчас проект восстановления аэропорта в Сумах находится на паузе на неопределенный срок. Также остается неизвестным, когда и каким образом аэропорт сможет восстановить свою работу, как это было в лучшие его времена.

Ранее Фокус рассказывал о том, почему в Украине невозможно открыть аэропорты. Авиаэксперт Валерий Романенко указывает, что страховые компании не дадут необходимую для авиаперевозок страховку без полного закрытия украинского неба от ракет и беспилотников.

Впоследствии стало известно, что в Украине могут возобновить работу аэропортов. Об открытии аэропортов в Украине говорят не впервые, на этот раз прогноз по возобновлению авиаперевозок остается неясным.