Занепав ще до війни: як український аеропорт майже повністю зник з мапи (фото, відео)

За часи свого існування аеропорт у Сумах використовували для рейсів усередині області та навіть південного узбережжя Чорного моря. Наразі це місце стоїть пусткою та фактично зникло з навігаційних карт як один з хабів для перельотів.

Сьогодні ж приміщення летовища в місті Суми вже багато років покинуте, нагадує історію цього місця видання Telegraf.

Журналісти пишуть, що колись воно приймало літаки типу Ту-134, Ан-24 та Як-40, а початок здійснення пасажирських рейсів розпочалося ще в далекому 1978-му. У 1980 році через аеропорт пройшло близько 200 тисяч пасажирів.

Буквально через 20 років ситуація кардинально змінилася, коли вже у 1995-му його послугами скористалися лише 2000 осіб. Головною проблемою, крім падіння кількості перевезень, стало керівництво летовища.

Ще до початку війни в Україні 2014 року летовище фактично втратило придатність для регулярних польотів. Час від часу з’являлися гучні проєкти відновлення: його намагалися розвивати як вантажно-пасажирський хаб, навіть обговорювали турецькі інвестиції. Однак плани залишилися на папері. Згодом прокуратура розслідувала спробу продати будівлі непрацюючого аеропорту за безцінь.

Аеропорт Суми після повномасштабного вторгнення РФ

З початком Великої війни летовище пережило нові випробування — у 2022-му тут відбувалися бої, а вже у 2024-му російські війська завдали по ньому удару. Сама будівля аеровокзалу ще з радянських часів залишалася недобудованою й часто слугувала місцем для екстремальних "екскурсій" та катань.

Після закриття українського повітряного простору, вказують журналісти, керівники цього летовища продовжують отримувати зарплату. Зокрема, директор КП "Аеропорт Суми" Костянтин Карпович задекларував за два роки 1 006 988 грн: 536 682 грн у 2022-му та 470 306 грн у 2023-му.

Наразі проєкт відновлення аеропорту в Сумах перебуває на павзі на невизначений термін. Також залишається невідомим, коли і яким чином летовище зможе відновити свою роботу, як це було за найкращих його часів.

