Настоящая преданность: коровы стали звездами соцсетей после теплой встречи с владелицей (видео)
В США камера видеонаблюдения зафиксировала двух коров, которые заметили возвращение владелицы домой на ферму. Животные вместе с другими любимцами пошли здороваться с хозяйкой, что порадовало пользователей сети.
Кроме двух коров, которых в сети назвали "собаками-перерорстаками", также присутствовали двое хвостатых обитателей фермы, как видно на ролике в Reddit.
Сообщение на платформе стало вирусным — менее чем за сутки набрало более 11 тыс. реакций. Видео начинается с того, что две коровы спокойно находятся себе вблизи зоны с травой.
Через мгновение в камере становится заметно автомобиль, на который животные начинают реагировать из-за присутствия хозяйки. Рогатые постепенно разворачиваются и идут к стоянке, где женщина паркует свой автомобиль.
После приветствия с двумя собаками, владелица фермы здоровается со своими коровками. Те мило также ждут объятий, а в конце видео заметно, что после приветствия животные идут по своим делам.
Известно, что этот ролик был снят 24 июля на ферме вблизи города Бойсе, штат Айдахо.
Реакция соцсетей
В комментариях к вирусному ролику, юзеры не сдерживали своего восхищения увиденным на видео. Больше всего поддержки получили следующие реплики:
- "Привет, хозяйка. Как ты?";
- "Лол, эти собаки-переростки вежливее моих соседей";
- "Это — видео дня";
- "Коровы явно воспитанные, приученные к стойлу и очень интеллигентные";
- "Завести себе такую же корову на ранчо или как?".
