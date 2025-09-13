Настоящая преданность: коровы стали звездами соцсетей после теплой встречи с владелицей (видео)

В США камера видеонаблюдения зафиксировала двух коров, которые заметили возвращение владелицы домой на ферму. Животные вместе с другими любимцами пошли здороваться с хозяйкой, что порадовало пользователей сети.

Кроме двух коров, которых в сети назвали "собаками-перерорстаками", также присутствовали двое хвостатых обитателей фермы, как видно на ролике в Reddit.

Сообщение на платформе стало вирусным — менее чем за сутки набрало более 11 тыс. реакций. Видео начинается с того, что две коровы спокойно находятся себе вблизи зоны с травой.

Через мгновение в камере становится заметно автомобиль, на который животные начинают реагировать из-за присутствия хозяйки. Рогатые постепенно разворачиваются и идут к стоянке, где женщина паркует свой автомобиль.

После приветствия с двумя собаками, владелица фермы здоровается со своими коровками. Те мило также ждут объятий, а в конце видео заметно, что после приветствия животные идут по своим делам.

Известно, что этот ролик был снят 24 июля на ферме вблизи города Бойсе, штат Айдахо.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, юзеры не сдерживали своего восхищения увиденным на видео. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Привет, хозяйка. Как ты?";

"Лол, эти собаки-переростки вежливее моих соседей";

"Это — видео дня";

"Коровы явно воспитанные, приученные к стойлу и очень интеллигентные";

"Завести себе такую же корову на ранчо или как?".

