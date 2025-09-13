Справжня відданість: корови стали зірками соцмереж після теплої зустрічі із власницею (відео)
У США камера відеоспостереження зафіксувала двох корів, які помітили повернення власниці додому на ферму. Тварини разом з іншими улюбленцями пішли вітатися з хазяйкою, що потішило користувачів мережі.
Крім двох корів, яких у мережі назвали "собаками-перерорстаками", також були присутні двоє хвостатих мешканців ферми, як видно на ролику в Reddit.
Повідомлення на платформі стало вірусним — менш ніж за добу набрало понад 11 тис. реакцій. Відео починається з того, що дві корови спокійно перебувають собі поблизу зони з травою.
За мить у камері стає помітно автомобіль, на який тварини починають реагувати через присутність хазяйки. Рогаті поступово розвертаються та йдуть до стоянки, де жінка паркує свого автомобіля.
Після привітання з двома собаками, власниця ферми вітається зі своїми корівками. Ті мило також чекають на обійми, а наприкінці відео помітно, що після привітання тварини йдуть в своїх справах.
Наразі відомо, що цей ролик було знято 24 липня на фермі поблизу міста Бойсе, штат Айдахо.
Реакція соцмереж
У коментарях до вірусного ролика, юзери не стримували свого захоплення побаченим на відео. Найбільше підтримки отримали наступні репліки:
- "Привіт, хазяйко. Як ти?";
- "Лол, ці собаки-переростки чемніше моїх сусідів";
- "Це — відео дня";
- "Корови явно виховані, привчені до стійла та дуже інтелігентні";
- "Завести собі таку ж корову на ранчо чи як?".
