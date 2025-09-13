Жители самого красивого села в мире расстроены этим титулом: что беспокоит сразу 600 человек

Село Бибери в графстве Глостершир в Великобритании было признано самым красивым селом на земле по версии журнала Forbes, однако 600 жителей этого населенного пункта не обрадовались, а наоборот расстроились этим титулом.

Главной причиной являются туристы, которые буквально заполонили Бибури, пишет Daily Mail.

"За один выходной день в разгар лета живописный поселок может принять около 20 000 посетителей, что в 30 раз превышает его обычную численность населения", — говорится в материале.

Чтобы уменьшить негативное влияние туристов на село, в 2025 году были введены некоторые ограничения:

парковочные места на центральной площади были заменены на пункты высадки и посадки пассажиров;

туристам рекомендовали приезжать в поселок на меньших автомобилях, чтобы облегчить движение на извилистых сельских дорогах.

Председатель приходского совета Крейг Чепмен назвал такой уровень туризма "проблемным" и сказал, что он "мешает местным жителям".

Он пояснил, что главная проблема заключается в том, что основной путь к селу — это узкая дорога с единственным одно проездным мостом через реку, на которой расположено Бибури.

По его словам, пробки, особенно от больших автобусных туров, являются огромной проблемой, поскольку ежедневно в селе паркуется до 50 таких транспортных средств.

"Я довольно удивлен, путешествуя по миру, верить, что мы являемся самым привлекательным селом в мире. Это большая честь, но и немного неожиданность, ведь конкуренция очень большая", — отметил Чепмен.

Местные жители утверждают, что иногда Бибури может напоминать Дикий Запад, когда автомобили и автобусы привозят тысячи людей в эту маленькую деревню.

Рост количества посетителей частично обусловлен тем, что инфлюенсеры в социальных сетях рекламируют такие маленькие деревни как идеальные места для однодневных поездок из крупных городов, таких как Лондон.

В то же время поведение некоторых туристов оставляет желать лучшего: они слишком близко подходят к домам людей, чтобы сделать фото своей мечты.

После того как жители села Бибури призвали к действиям и сформировали рабочую группу, Совет графства Глостершир объявил о планах решения этой проблемы.

В долгосрочной перспективе автобусам может быть запрещено останавливаться и парковаться в селе.

Совет также рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на доступ автобусов к центру села, консультируясь с жителями села по этому вопросу.

Долгосрочные рекомендации рабочей группы включают рассмотрение вопроса о полном запрете остановки и парковки автобусов в Бибуре, а также улучшение дорожных знаков, чтобы отвести их от узких улочек.

Совет также хочет поощрить туристов пользоваться другими способами посещения Бибури, такими как пешие прогулки, велосипедные прогулки, общественный транспорт или микроавтобусы.

