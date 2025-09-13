Мешканці найгарнішого села у світі засмучені цим титулом: що непокоїть одразу 600 людей

Село Бібері у графстві Глостершир у Великій Британії було визнано найгарнішим селом на землі за версією журналу Forbes, проте 600 мешканців цього населеного пункту не зраділи, а навпаки засмутились цим титулом.

Related video

Головною причиною є туристи, які буквально заполонили Бібурі, пише Daily Mail.

"За один вихідний день в розпал літа мальовниче селище може прийняти близько 20 000 відвідувачів, що в 30 разів перевищує його звичайну чисельність населення", — йдеться у матеріалі.

Щоб зменшити негативний вплив туристів на село, у 2025 році були введені деякі обмеження:

паркувальні місця на центральній площі були замінені на пункти висадки та посадки пасажирів;

туристам рекомендували приїжджати до селища на менших автомобілях, щоб полегшити рух на звивистих сільських дорогах.

Голова парафіяльної ради Крейг Чепмен назвав такий рівень туризму "проблемним" і сказав, що він "заважає місцевим жителям".

Туристи у селі Бібурі Фото: Daily Mail

Він пояснив, що головна проблема полягає в тому, що основний шлях до села — це вузька дорога з єдиним одно проїзним мостом через річку, на якій розташоване Бібурі.

За його словами, затори, особливо від великих автобусних турів, є величезною проблемою, оскільки щодня в селі паркується до 50 таких транспортних засобів.

"Я досить здивований, подорожуючи світом, вірити, що ми є найпривабливішим селом у світі. Це велика честь, але й трохи несподіванка, адже конкуренція дуже велика", — зазначив Чепмен.

Місцеві жителі стверджують, що іноді Бібурі може нагадувати Дикий Захід, коли автомобілі та автобуси привозять тисячі людей у це маленьке селище.

Туристи в Бібурі Фото: Daily Mail

Зростання кількості відвідувачів частково зумовлене тим, що інфлюенсери в соціальних мережах рекламують такі маленькі села як ідеальні місця для одноденних поїздок з великих міст, таких як Лондон.

Водночас поведінка деяких туристів залишає бажати кращого: вони надто близько підходять до будинків людей, щоб зробити фото своєї мрії.

Після того як мешканці села Бібурі закликали до дій і сформували робочу групу, Рада графства Глостершир оголосила про плани розв'язання цієї проблеми.

У довгостроковій перспективі автобусам може бути заборонено зупинятися і паркуватися в селі.

Рада також розглядає можливість введення додаткових обмежень на доступ автобусів до центру села, консультуючись з мешканцями села з цього питання.

Довгострокові рекомендації робочої групи включають розгляд питання про повну заборону зупинки та паркування автобусів у Бібурі, а також поліпшення дорожніх знаків, щоб відвести їх від вузьких вуличок.

Рада також хоче заохотити туристів користуватися іншими способами відвідування Бібурі, такими як піші прогулянки, велосипедні прогулянки, громадський транспорт або мікроавтобуси.

Нагадаємо, відома телеведуча має знести міні "Абатство Даунтон" за рішенням суду.

Фокус також писав про те, що пенсіонерка змушена продати будинок, щоб виплатити борг за 30 сантиметрів землі.