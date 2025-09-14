"Семья важнее": слова босса, оставившего девушку после работы, шокировали сотрудницу

Девушка пожаловалась, что ее время считают менее ценным, чем у коллег с семьями. Она призналась, что была "в ярости", но в тот момент промолчала и отработала дополнительные 3 часа.

26-летняя девушка вызвала бурное обсуждение на популярном форуме Reddit, поделившись историей о несправедливом отношении на работе.

По ее словам, начальник считает нормальным оставлять ее допоздна, объясняя это тем, что у нее нет детей.

Женщина рассказала, что работает в небольшой офисной команде. Недавно ее руководитель попросил сотрудников задержаться, чтобы доделать срочные отчеты. Двое коллег сразу отказались, сказав, что им нужно забрать детей из школы и детского сада. Тогда начальник повернулся к ней и заявил: "Ну, у тебя нет детей, так что ты можешь остаться".

В итоге девушка проработала еще три часа одна, пока остальные разошлись по домам. Она призналась, что была "в ярости", но в тот момент промолчала. На следующий день она решила поговорить с начальником и объяснила, что считает несправедливым оставаться допоздна только из-за отсутствия детей. В ответ руководитель лишь закатил глаза и сказал, что она "преувеличивает", добавив: "Семья должна быть на первом месте".

Начальник оставил девушка после работы, потому что у нее нет детей Фото: freepik

Автор поста подчеркнула, что понимает обязанности родителей, но задается вопросом: означает ли это, что ее собственное время "автоматически менее ценно"? Ведь у нее тоже есть личная жизнь, и она не обязана всегда оставаться "запасным вариантом".

История вызвала широкий резонанс. Многие пользователи Reddit поддержали девушку и предложили ей разные способы отстоять свои границы. Одни посоветовали отвечать начальнику, что у нее ужин с семьей — ведь понятие "семья" может включать не только детей, но и партнера, родителей или даже друзей. Другие отметили, что рождение детей — это личный выбор, и коллеги без детей не должны расплачиваться своим временем за этот выбор.

"Это эксплуатация. В следующий раз просто откажись и не оправдывайся. Твое время не менее ценно, чем время родителей", — написал один из пользователей.

