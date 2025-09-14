"Сім'я важливіша": слова боса, який залишив дівчину після роботи, шокували співробітницю

Дівчина поскаржилася, що її час вважають менш цінним, ніж у колег із сім'ями. Вона зізналася, що була "в люті", але в той момент промовчала і відпрацювала додаткові 3 години.

26-річна дівчина викликала бурхливе обговорення на популярному форумі Reddit, поділившись історією про несправедливе ставлення на роботі.

За її словами, начальник вважає нормальним залишати її допізна, пояснюючи це тим, що у неї немає дітей.

Жінка розповіла, що працює в невеликій офісній команді. Нещодавно її керівник попросив співробітників затриматися, щоб доробити термінові звіти. Двоє колег одразу відмовилися, сказавши, що їм потрібно забрати дітей зі школи та дитячого садка. Тоді начальник повернувся до неї і заявив: "Ну, у тебе немає дітей, тож ти можеш залишитися".

У підсумку дівчина пропрацювала ще три години одна, поки інші розійшлися по домівках. Вона зізналася, що була "в люті", але в той момент промовчала. Наступного дня вона вирішила поговорити з начальником і пояснила, що вважає несправедливим залишатися допізна тільки через відсутність дітей. У відповідь керівник лише закотив очі і сказав, що вона "перебільшує", додавши: "Сім'я має бути на першому місці".

Начальник залишив дівчину після роботи, бо в неї немає дітей Фото: freepik

Авторка посту наголосила, що розуміє обов'язки батьків, але задається питанням: чи означає це, що її власний час "автоматично менш цінний"? Адже у неї теж є особисте життя, і вона не зобов'язана завжди залишатися "запасним варіантом".

Історія викликала широкий резонанс. Багато користувачів Reddit підтримали дівчину і запропонували їй різні способи відстояти свої кордони. Одні порадили відповідати начальнику, що в неї вечеря з сім'єю — адже поняття "сім'я" може включати не тільки дітей, а й партнера, батьків або навіть друзів. Інші зазначили, що народження дітей — це особистий вибір, і колеги без дітей не повинні розплачуватися своїм часом за цей вибір.

"Це експлуатація. Наступного разу просто відмовся і не виправдовуйся. Твій час не менш цінний, ніж час батьків", — написав один із користувачів.

