Супруги за 4 дня переделали старый подвал 100-летнего дома: что у них получилось (фото)

Пара из Висконсина (США) неожиданно обрела новое уютное пространство в собственном доме, превратив недостроенное убежище от непогоды в подвале в стильную ретро-гостиную 1970-х годов

Related video

Решение пришло после того, как из-за сильных гроз и града супругам пришлось проводить под землей больше времени, чем планировалось. Об этом пользовательница с ником IntentionLeather7806 рассказала на популярном форуме Reddit.

32-летняя Мария рассказала, что вместе с мужем Майком завершила ремонт всего за четыре дня. Их дому недавно исполнилось 100 лет, и проект стал для супругов возможностью поэкспериментировать с атмосферой, отличной от остального интерьера в стиле ремесленников.

"Мы выбрали тему 60–70-х годов просто потому, что она абсолютно иная. А еще — потому что подвал должен быть местом, где приятно находиться. Там теперь спокойно даже нашей собаке, которая боится гроз", — объяснила Мария.

Фото до ремонта Фото: Reddit

По словам Марии, пара решила сделать ремонт максимально бюджетным. На материалы ушло всего несколько сотен долларов, а обстановка в основном сложилась из старых вещей и винтажных безделушек, которые у них уже были. Среди любимых предметов хозяйки — ковры, музыкальная система и старый холодильник с деревянной отделкой.

В гостиной теперь можно найти ресивер Kenwood KR-6600, проигрыватель Pioneer PL-512 и большие колонки Onkyo S-58.

"Обязательно куплю диско-шар — устроим вечеринку в стиле 70-х", — поделилась Мария.

Фото после ремонта Фото: Reddit

Супруги признались, что учитывали риски ремонта в доме 1925 года. В помещении оставили щели для вентиляции и осушитель воздуха.

"К счастью, у нас высокие потолки и подвал остается сухим", — отметила хозяйка.

Результат эксперимента оказался настолько удачным, что публикация Марии на Reddit набрала более 24 000 лайков и стала вирусной. Многие пользователи вдохновились идеей создать уют даже в самом неожиданном месте.

"Этот подвал просто изумительный. Вы создали уютное место для отдыха с характером. Мне так надоело, что люди выбирают стили, отделку и цвета, основываясь на чем угодно, кроме своих личных предпочтений и потребностей", — написал один из пользователей.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила 400-летний дом и случайно нашла то, о чем не знали даже прошлые владельцы. Во время работ на участке экскаватор случайно сдвинул землю, и под кирпичной кладкой пара заметила круглый контур.

Также стало известно, что предприниматель за 5 лет превратил заброшенную крепость в "остров для вечеринок". Команда из шести человек жила на острове во время реконструкции почти пять лет. Рабочие мылись в море и заряжали телефоны от генератора.