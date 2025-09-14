Подружжя за 4 дні переробило старий підвал 100-річного будинку: що в них вийшло (фото)

Пара з Вісконсина (США) несподівано знайшла новий затишний простір у власному будинку, перетворивши недобудований притулок від негоди в підвалі на стильну ретро-вітальню 1970-х років.

Рішення прийшло після того, як через сильні грози та град подружжю довелося проводити під землею більше часу, ніж планувалося. Про це користувачка з ніком IntentionLeather7806 розповіла на популярному форумі Reddit.

32-річна Марія розповіла, що разом із чоловіком Майком завершила ремонт усього за чотири дні. Їхньому будинку нещодавно виповнилося 100 років, і проєкт став для подружжя можливістю поекспериментувати з атмосферою, відмінною від решти інтер'єру в стилі ремісників.

"Ми обрали тему 60-70-х років просто тому, що вона абсолютно інша. А ще — тому що підвал має бути місцем, де приємно перебувати. Там тепер спокійно навіть нашому собаці, який боїться гроз", — пояснила Марія.

Фото до ремонту Фото: Reddit

За словами Марії, пара вирішила зробити ремонт максимально бюджетним. На матеріали пішло лише кілька сотень доларів, а обстановка здебільшого склалася зі старих речей і вінтажних дрібничок, які у них уже були. Серед улюблених предметів господині — килими, музична система і старий холодильник з дерев'яною обробкою.

У вітальні тепер можна знайти ресивер Kenwood KR-6600, програвач Pioneer PL-512 і великі колонки Onkyo S-58.

"Обов'язково куплю диско-куля — влаштуємо вечірку в стилі 70-х", — поділилася Марія.

Фото після ремонту Фото: Reddit

Подружжя зізналося, що враховувало ризики ремонту в будинку 1925 року. У приміщенні залишили щілини для вентиляції та осушувач повітря.

"На щастя, у нас високі стелі й підвал залишається сухим", — зазначила господиня.

Результат експерименту виявився настільки вдалим, що публікація Марії на Reddit набрала понад 24 000 лайків і стала вірусною. Багато користувачів надихнулися ідеєю створити затишок навіть у найнесподіванішому місці.

"Цей підвал просто дивовижний. Ви створили затишне місце для відпочинку з характером. Мені так набридло, що люди обирають стилі, оздоблення та кольори, ґрунтуючись на чому завгодно, окрім своїх особистих вподобань і потреб", — написав один із користувачів.

