Гигантское судно с таинственным силуэтом сняли в море: что это за объект (фото)

Житель прибрежного города поделился снимком, который мгновенно вызвал бурю обсуждений в сети. На горизонте он заметил массивное судно необычной формы и зафиксировал его на камеру.

Пользователь под ником maxedpenny поделился снимком на популярном форуме Reddit.

По словам очевидца, объект показался настолько огромным и внушительным, что напоминал не рыболовецкое судно и даже не привычный лайнер, а что-то гораздо более странное. В комментариях пользователи начали спорить: одни уверены, что это может быть военное судно нового типа, другие сравнивают его с исследовательской платформой или даже космическим кораблем.

Житель прибрежного города зафиксировал судно на камеру Фото: Reddit

Фотография стремительно распространилась в интернете и вызвала десятки предположений. Некоторые комментаторы считают, что это может быть одна из роскошных мегаяхт, которые в последние годы появляются на морях и океанах, другие уверены, что снимок зафиксировал необычную иллюзию.

"Похоже на кроссовки Yeezy Slide, хаха", — пошутил один из пользователей форума.

Местные власти пока не комментировали происхождение судна, но специалисты отмечают: в регионе часто проходят маршруты крупных транспортных и частных кораблей, поэтому не исключено, что очевидец сфотографировал один из них.

Тем не менее, загадочный снимок продолжает будоражить воображение — пользователи придумывают самые невероятные версии, от секретных военных испытаний до съемок будущего фантастического фильма.

