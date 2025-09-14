Гігантське судно з таємничим силуетом зняли в морі: що це за об'єкт (фото)

Житель прибережного міста поділився знімком, який миттєво викликав шквал обговорень у мережі. На горизонті він помітив масивне судно незвичайної форми та зафіксував його на камеру.

Користувач під ніком maxedpenny поділився знімком на популярному форумі Reddit.

Житель прибережного міста поділився знімком, який миттєво викликав шквал обговорень у мережі. На горизонті він помітив масивне судно незвичайної форми та зафіксував його на камеру.

За словами очевидця, об'єкт здався настільки величезним і значним, що нагадував не риболовецьке судно і навіть не звичний лайнер, а щось значно дивніше. У коментарях користувачі почали сперечатися: одні впевнені, що це може бути військове судно нового типу, інші порівнюють його з дослідницькою платформою або навіть космічним кораблем.

Житель прибережного міста зафіксував судно на камеру Фото: Reddit

Фотографія стрімко поширилася в інтернеті та викликала десятки припущень. Деякі коментатори вважають, що це може бути одна з розкішних мегаяхт, які останніми роками з'являються на морях і океанах, інші впевнені, що знімок зафіксував незвичайну ілюзію.

"Схоже на кросівки Yeezy Slide, хаха", — пожартував один із користувачів форуму.

Місцева влада поки що не коментувала походження судна, але фахівці зазначають: у регіоні часто проходять маршрути великих транспортних і приватних кораблів, тож не виключено, що очевидець сфотографував один із них.

Проте загадковий знімок продовжує розбурхувати уяву — користувачі придумують найнеймовірніші версії, від секретних військових випробувань до зйомок майбутнього фантастичного фільму.

