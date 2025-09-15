Девушка открыла жалюзи в съемном жилье и увидела то, к чему не была готова (видео)

Гостья Airbnb в Келоуне (Британская Колумбия, Канада) по имени Джейд рассказала, что она и ее друзья испытали настоящий шок, когда сделали странную находку в доме, где остановились.

Девушка обнаружила пряди волос, прикрепленные к стенам за шторами. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

По словам девушки по имени Джейд, которая пожелала не называть фамилию, они заметили на стенах пряди волос.

"Мы увидели их сразу по приезде, около 23:00. Было страшно, ведь нас было пятеро женщин, и все мы одни. Мы испугались, но уйти уже не могли — было слишком поздно", — призналась она.

Хозяева жилья объяснили, что волосы оставила дочь владельца вместе с друзьями "в качестве розыгрыша", и что они похожи на лица, поэтому не стали их убирать.

"Это память памяти", — пересказала слова хозяев Джейд.

Однако вместо того чтобы удалить находку, ведущие предложили девушкам бумагу и скотч, чтобы те заклеили волосы самостоятельно.

Реакция соцсетей

В Airbnb заявили, что строго требуют от хозяев соблюдать правила точности и чистоты, а также круглосуточно поддерживают гостей в случае проблем. Компания подтвердила, что уже работает с арендодателем над решением ситуации.

Видео Джейд в TikTok стало вирусным и набрало более 2,4 миллиона просмотров. Пользователи в комментариях не сдерживали эмоций: одни шутили, что это похоже на "стену с трофеями серийного убийцы", другие писали, что волосы напоминают маленькие лица с усами.

"Я бы добавил туда прядь своих волос, чтобы запутать маньяка", "Я слишком много видел криминальных фильмов, чтобы остаться в таком доме", "Почему у меня такое чувство, что хозяева ничего не заметили, а гости просто продолжают традицию, лол", — писали они.

