Дівчина відкрила жалюзі в орендованому житлі та побачила те, до чого не була готова (відео)

Гостя Airbnb у Келоуні (Британська Колумбія, Канада) на ім'я Джейд розповіла, що вона та її друзі відчули справжній шок, коли зробили дивну знахідку в будинку, де зупинилися.

Дівчина виявила пасма волосся, прикріплені до стін за шторами. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

За словами дівчини на ім'я Джейд, яка побажала не називати прізвище, вони помітили на стінах пасма волосся.

"Ми побачили їх одразу після приїзду, близько 23:00. Було страшно, адже нас було п'ятеро жінок, і всі ми одні. Ми злякалися, але піти вже не могли — було надто пізно", — зізналася вона.

Господарі житла пояснили, що волосся залишила донька власника разом із друзями "як розіграш", і що воно схоже на обличчя, тому не стали його прибирати.

"Це пам'ять пам'яті", — переказала слова господарів Джейд.

Однак замість того щоб видалити знахідку, ведучі запропонували дівчатам папір і скотч, щоб ті заклеїли волосся самостійно.

В Airbnb заявили, що суворо вимагають від господарів дотримуватися правил точності та чистоти, а також цілодобово підтримують гостей у разі проблем. Компанія підтвердила, що вже працює з орендодавцем над вирішенням ситуації.

Відео Джейд у TikTok стало вірусним і набрало понад 2,4 мільйона переглядів. Користувачі в коментарях не стримували емоцій: одні жартували, що це схоже на "стіну з трофеями серійного вбивці", інші писали, що волосся нагадує маленькі обличчя з вусами.

"Я б додав туди пасмо свого волосся, щоб заплутати маніяка", "Я занадто багато бачив кримінальних фільмів, щоб залишитися в такому домі", "Чому в мене таке відчуття, що господарі нічого не помітили, а гості просто продовжують традицію, лол", — писали вони.

