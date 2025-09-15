Кот-химера: питомец, родившийся с редкой генетической мутацией, поразил соцсети (видео)

В соцсетях стремительно набирает популярность трехмесячный котенок по кличке Мантис. Его необычная внешность сразу бросается в глаза, ведь одна половина мордочки черная, другая — рыжая, а глаза разного цвета.

Related video

Многие сравнили его с персонажем комиксов. Видео с Мантисом уже собрало более 30 миллионов просмотров в TikTok и Instagram.

Необычная внешность котенка удивляет. У него половина мордочки черная, а вторая — рыжая. Но и это не все, ведь глаза у домашнего животного тоже разного цвета.

Пользователи сети в восторге от необычной внешности кота: многие сравнили его с персонажем комиксов DC Дэфстроуком, а другие признались, что никогда раньше не видели такого редкого окраса. Некоторые отметили, что не любят кошек, но ради такой "химеры" готовы изменить свое мнение. В комментариях также пишут, что Мантис выглядит "как герой из комиксов" и "покоряет сердце с первого взгляда".

"Он такой красивый";

"Самая красивая кошка. Невероятно яркий и уникальный";

"Самый лучший черепаховый окрас, который я когда-либо видела. Должно быть, он очень редкий и дорогой";

Особая генетика

Издание What’s The Jam отмечает, что в отличие от большинства котят, внешность Мантис является результатом естественной мутации. Такая особенность возникает, когда в утробе матери сливаются два эмбриона.

"Для меня это мой ребенок, который всегда будет со мной. Он очень ласковый", — поделилась хозяйка необычного питомца, по имени Саида.

Ранее Фокус сообщал, что девушка попыталась поговорить с котом на его языке. В TikTok стремительно набирает популярность забавное и трогательное видео, в котором женщина из США решила пообщаться со своим питомцем необычным способом.

Также стало известно, что кошка оказалась "за решеткой". Полицейские сняли отпечатки лап и сделали фото. В одном из городов Таиланда произошла забавная история, которая быстро разлетелась по соцсетям.