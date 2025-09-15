Кіт-химера: вихованець, який народився з рідкісною генетичною мутацією, вразив соцмережі (відео)

У соцмережах стрімко набирає популярності тримісячне кошеня на прізвисько Мантіс. Його незвичайна зовнішність одразу впадає в око, адже одна половина мордочки чорна, інша — руда, а очі різного кольору.

Багато хто порівняв його з персонажем коміксів. Відео з Мантісом уже зібрало понад 30 мільйонів переглядів у TikTok та Instagram.

Незвичайна зовнішність кошеняти дивує. У нього половина мордочки чорна, а друга — руда. Але і це не все, адже очі у домашньої тварини теж різного кольору.

Користувачі мережі в захваті від незвичайної зовнішності кота: багато хто порівняв його з персонажем коміксів DC Дефстроуком, а інші зізналися, що ніколи раніше не бачили такого рідкісного забарвлення. Деякі зазначили, що не люблять кішок, але заради такої "химери" готові змінити свою думку. У коментарях також пишуть, що Мантіс виглядає "як герой із коміксів" і "підкорює серце з першого погляду".

"Він такий гарний";

"Найкрасивіша кішка. Неймовірно яскравий і унікальний";

"Найкраще черепахове забарвлення, яке я коли-небудь бачила. Мабуть, він дуже рідкісний і дорогий";

Особлива генетика

Видання What's The Jam зазначає, що на відміну від більшості кошенят, зовнішність Мантіс є результатом природної мутації. Така особливість виникає, коли в утробі матері зливаються два ембріони.

"Для мене це моя дитина, яка завжди буде зі мною. Він дуже ласкавий", — поділилася господиня незвичайного вихованця, на ім'я Саїда.

