6 лет поисков: мужчина наконец-то нашел первое золотое сокровище (видео)

Британский мужчина спустя шесть лет поисков с металлоискателем впервые нашел золотую монету в поле. Парень не мог поверить своим глазам, когда прибор подал сигнал.

Британский любитель погулять с металлоискателем сделал открытие, о котором мечтают тысячи фанатов этого хобби. О своей находке он рассказал в одном из видео в TikTok.

Проведя шесть лет в поисках, он наконец-то обнаружил свою первую ценную находку. Ею стала древняя золотая монета, предположительно кельтский статер.

Мужчина, ведущий TikTok-аккаунт под ником @getinhammereduk, рассказал, что занимается "раскопками истории и сокровищ Англии". Он отметил, что впервые вышел с металлоискателем на новое поле и буквально не мог поверить своим глазам, когда прибор подал сигнал.

"Это наконец-то произошло. Кажется, я только что получил золотой статер. Боже мой, я не могу в это поверить. Посмотрите на эту маленькую красавицу", — сказал он в видео, которое набрало десятки комментариев. На кадрах он показал, как осторожно очищает монету и любуется ею.

Подписчики TikTok поспешили поделиться своими мыслями в комментариях.

"Поздравляю! Должно быть, пришлось немало пройти, чтобы найти это", "Я копаю с 1992 года и все еще не нашел золота. Ваша находка вдохновляет", "Занимаюсь металлоискательством уже 3 года и не нашел ни одного золота", — писали они.

Обычные экземпляры оцениваются в несколько сотен фунтов стерлингов, но особенно редкие или хорошо сохранившиеся могут стоить до 3000 фунтов Фото: TikTok

Сам кладоискатель признался, что прошел тысячи шагов и выкопал десятки ям, прежде чем наконец нашел "свою первую золотую". Это вдохновило многих начинающих поисковиков в комментариях.

Сколько может стоить находка

Стоимость золотых статеров зависит от состояния, редкости и коллекционного спроса. Обычные экземпляры оцениваются в несколько сотен фунтов стерлингов, но особенно редкие или хорошо сохранившиеся могут стоить до 3000 фунтов (168 тысяч гривен) и выше.

Эксперты отмечают, что находка подобного артефакта не только имеет денежную ценность, но и представляет большую историческую значимость. Такие монеты использовались кельтскими племенами еще до прихода римлян, и каждая находка помогает лучше понять прошлое Британии.

