6 років пошуків: чоловік нарешті знайшов перший золотий скарб (відео)

Британський чоловік через шість років пошуків із металошукачем уперше знайшов золоту монету в полі. Хлопець не міг повірити своїм очам, коли прилад подав сигнал.

Британський любитель погуляти з металошукачем зробив відкриття, про яке мріють тисячі фанатів цього хобі. Про свою знахідку він розповів в одному з відео в TikTok.

Провівши шість років у пошуках, він нарешті виявив свою першу цінну знахідку. Нею стала стародавня золота монета, імовірно кельтський статер.

Чоловік, який веде TikTok-акаунт під ніком @getinhammereduk, розповів, що займається "розкопками історії та скарбів Англії". Він зазначив, що вперше вийшов із металошукачем на нове поле і буквально не міг повірити своїм очам, коли прилад подав сигнал.

"Це нарешті сталося. Здається, я щойно отримав золотий статер. Боже мій, я не можу в це повірити. Подивіться на цю маленьку красуню", — сказав він у відео, яке набрало десятки коментарів. На кадрах він показав, як обережно очищає монету і милується нею.

Підписники TikTok поспішили поділитися своїми думками в коментарях.

"Вітаю! Мабуть, довелося чимало пройти, щоб знайти це", "Я копаю з 1992 року і все ще не знайшов золота. Ваша знахідка надихає", "Займаюся металошуканням уже 3 роки й не знайшов жодного золота", — писали вони.

Звичайні екземпляри оцінюються в кілька сотень фунтів стерлінгів, але особливо рідкісні або ті, що добре збереглися, можуть коштувати до 3000 фунтів. Фото: TikTok

Сам шукач скарбів зізнався, що пройшов тисячі кроків і викопав десятки ям, перш ніж нарешті знайшов "свою першу золоту". Це надихнуло багатьох початківців-початківців у коментарях.

Скільки може коштувати знахідка

Вартість золотих статерів залежить від стану, рідкості та колекційного попиту. Звичайні екземпляри оцінюються в кілька сотень фунтів стерлінгів, але особливо рідкісні або добре збережені можуть коштувати до 3000 фунтів (168 тисяч гривень) і вище.

Експерти зазначають, що знахідка такого артефакту не тільки має грошову цінність, а й має велике історичне значення. Такі монети використовувалися кельтськими племенами ще до приходу римлян, і кожна знахідка допомагає краще зрозуміти минуле Британії.

