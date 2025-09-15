Женщина спасла "лабрадора", но узнала о неожиданном происхождении щенка

Эмили Бишоп Грин из Арлингтона (США) взяла черного щенка из приюта, думая, что это лабрадор. После ДНК-теста она выяснила, что собака имеет сложную смесь пород.

Как сообщает Newsweek, в августе 2025 года Эмили Бишоп Грин взяла черного щенка из приюта в Западной Вирджинии и назвала его Руди. Женщина сразу полюбила его, считая, что это чистокровный лабрадор, однако результаты ДНК-теста полностью изменили ее представление о происхождении животного.

29-летняя Грин рассказала, что Руди имел несколько белых меток на груди, из-за чего она заподозрила присутствие в ДНК других пород.

"Он очень милый, всем интересуется, но также немного акульий", — отметила она.

Женщина решила провести ДНК-тест, чтобы точно узнать генетический состав щенка. Результаты шокировали владелицу: Руди оказался лишь на 2 процента лабрадором-ретривером. Основную часть его ДНК составляли американский питбультерьер (31%), ротвейлер (26%), американский стаффордширский терьер (15%) и плотт-хаунд (18%). Небольшие доли имели боксер и немецкая овчарка.

Грин поделилась результатами на Reddit под ником emilysbish, где сообщество пользователей активно комментировало ее пост.

"Реакция была чрезвычайно поддерживающей", — сказала она. Многие люди рассказывали свои истории о пит-андер-терьерах, объясняя, что это замечательные семейные собаки.

Руди стал любимцем Грин и ее семьи, а владелица отметила, что животное помогло ей изменить отношение к смесям пород. "Он показал мне, что любая собака, независимо от происхождения, может стать отличным другом", — добавила Грин.

Напомним, что ДНК-тесты для собак становятся популярным способом узнать об истинном происхождении домашних питомцев. Часто животные из приютов являются смесями нескольких пород, и результаты таких тестов способны удивить даже опытных владельцев.

