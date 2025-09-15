Жінка врятувала "лабрадора", але дізналася про несподіване походження цуценя

Емілі Бішоп Грін із Арлінгтона (США) взяла чорного цуценя з притулку, думаючи, що це лабрадор. Після ДНК-тесту вона з’ясувала, що собака має складну суміш порід.

Related video

Як повідомляє Newsweek, у серпні 2025 року Емілі Бішоп Грін взяла чорного цуценя з притулку у Західній Вірджинії та назвала його Руді. Жінка одразу полюбила його, вважаючи, що це чистокровний лабрадор, однак результати ДНК-тесту повністю змінили її уявлення про походження тварини.

29-річна Грін розповіла, що Руді мав кілька білих міток на грудях, через що вона запідозрила присутність у ДНК інших порід.

"Він надзвичайно милий, усім цікавиться, але також трохи акулястий", – зазначила вона.

Жінка вирішила провести ДНК-тест, щоб точно дізнатися генетичний склад цуценя. Результати шокували власницю: Руді виявився лише на 2 відсотки лабрадором-ретривером. Основну частину його ДНК становили американський пітбультер’єр (31%), ротвейлер (26%), американський стаффордширський тер’єр (15%) та плотт-хаунд (18%). Невеликі частки мали боксер і німецька вівчарка.

Результати тесту ДНК Руді Фото: Скриншот

Грін поділилася результатами на Reddit під ніком emilysbish, де спільнота користувачів активно коментувала її пост.

"Реакція була надзвичайно підтримуючою", – сказала вона. Багато людей розповідали свої історії про піт-андер-тер’єрів, пояснюючи, що це чудові сімейні собаки.

Руді став улюбленцем Грін та її родини, а власниця зазначила, що тварина допомогла їй змінити ставлення до сумішей порід. «Він показав мені, що будь-який собака, незалежно від походження, може стати чудовим другом», – додала Грін.

Нагадаємо, що ДНК-тести для собак стають популярним способом дізнатися про справжнє походження домашніх улюбленців. Часто тварини з притулків є сумішами кількох порід, і результати таких тестів здатні здивувати навіть досвідчених власників.

Як повідомляв Фокус, дресувальник назвав головну помилку людей, які щойно завели собак.

Фокус також писав, що пара завела цуценя, мріючи про "гігантську" породу, але за рік вони дізналися правду.