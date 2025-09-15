Две туристки остановились в одном номере: находка посреди комнаты их поразила (видео)

В соцсетях набирает популярность видео, в котором две девушки неожиданно обнаружили необычную особенность своего гостиничного номера. Ей оказалась прозрачная душевая кабина, установленная прямо в центре комнаты.

Необычная планировка была снята в Fletcher Hotel Amsterdam в Нидерландах. Клип был опубликован пользователем @joon_rkive4 и уже собрал почти 6 миллионов просмотров.

Видео начинается с надписи: "Просто две лучшие подруги детства, которым приходится присматривать друг за другом, принимающими душ". После этого одна из девушек со смехом идет к центру номера, где стоит стеклянная душевая кабина. Когда подруга открывает дверь, обе девушки не могут сдержать смех.

Автор уточнила в комментариях, что необычная планировка была снята в Fletcher Hotel Amsterdam в Нидерландах. Отель, расположенный в футуристическом круглой башне на окраине города, известен своим нестандартным дизайном и часто привлекает туристов именно необычной архитектурой.

Реакция соцсетей

В комментариях под роликом пользователи активно делились своим мнением о такой "смелой" идее дизайнеров. Некоторые предположили, что планировка была рассчитана на пары, сравнив номер с "отелем для свиданий". Другие, напротив, заявили, что чувствовали бы себя крайне неловко.

"Это совершенно другой уровень общения";

"Почему это посередине комнаты?";

"Даже если это романтическая поездка, не хочу, чтобы на меня был обзор на 360 градусов".

