Дві туристки зупинилися в одному номері: знахідка посеред кімнати їх вразила (відео)

У соцмережах набирає популярності відео, в якому дві дівчини несподівано виявили незвичайну особливість свого готельного номера. Нею виявилася прозора душова кабіна, встановлена просто в центрі кімнати.

Related video

Незвичайне планування було знято у Fletcher Hotel Amsterdam у Нідерландах. Кліп опублікував користувач @joon_rkive4 і вже зібрав майже 6 мільйонів переглядів.

Відео починається з напису: "Просто дві найкращі подруги дитинства, яким доводиться наглядати одна за одною, які приймають душ". Після цього одна з дівчат зі сміхом іде до центру номера, де стоїть скляна душова кабіна. Коли подруга відчиняє двері, обидві дівчини не можуть стримати сміх.

Авторка уточнила в коментарях, що незвичне планування було знято у Fletcher Hotel Amsterdam у Нідерландах. Готель, розташований у футуристичній круглій вежі на околиці міста, відомий своїм нестандартним дизайном і часто приваблює туристів саме незвичайною архітектурою.

Реакція соцмереж

У коментарях під роликом користувачі активно ділилися своєю думкою про таку "сміливу" ідею дизайнерів. Дехто припустив, що планування було розраховане на пари, порівнявши номер із "готелем для побачень". Інші, навпаки, заявили, що почувалися б украй ніяково.

"Це зовсім інший рівень спілкування";

"Чому це посередині кімнати?";

"Навіть якщо це романтична поїздка, не хочу, щоб на мене був огляд на 360 градусів".

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина своїми руками перетворила горище батьків на квартиру мрії. Вчителька зі США на ім'я Джейд разом зі своїм партнером, який працює зварювальником, вклали 51 000 фунтів стерлінгів (2,8 млн гривень) у проект і зробили з порожнього простору розкішні апартаменти.

Також стало відомо, що дівчина відкрила жалюзі в орендованому житлі й побачила те, до чого не була готова. Гостя Airbnb у Келоуні (Британська Колумбія, Канада) на ім'я Джейд розповіла, що вона та її друзі відчули справжній шок, коли зробили дивну знахідку в будинку, де зупинилися.