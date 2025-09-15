Девушка во время марафона попросила парня помочь всего с одной задачей и он не справился (видео)

28-летняя Кэти Веллиос из США поделилась моментом со своего первого марафона в Вашингтоне, но публика увидела в нем вовсе не шутку, а повод для критики ее парня.

Девушка из Флориды стала героиней обсуждаемого ролика, который неожиданно набрал более 3 миллионов просмотров в TikTok.

Кэти пробежала дистанцию осенью прошлого года, гордясь тем, что смогла завершить гонку. Вместе с ней был ее парень Кристиан, который поддерживал ее и снимал забег на камеру. На кадрах, ставших вирусными, бегунья просит у него перекус, но получает в ответ: "У меня ничего нет". В шутку она выкрикнула: "У тебя была только одна задача и ты с ней не справился!" — и именно эта реплика вызвала шквал комментариев.

Подписав ролик словами: "Когда дала своему парню дополнительные закуски, а он все съел", Веллиос рассчитывала вызвать улыбку. Но зрители отреагировали иначе. Многие обвинили Кристиана в том, что он якобы оставил ее без еды на дистанции. В комментариях пользователи даже начали строить предположения о том, что ситуация может отражать "проблемы в их отношениях".

Позже Кэти пояснила, что это было не более чем недоразумение: у нее был пояс, набитый рисовыми хлопьями и батончиками, и она не зависела от помощи Кристиана.

"Я боялась, что мне не хватит еды, и дала ему немного, но мы даже не знали, сможем ли встретиться во время гонки", — призналась она.

Американка со своей наградой Фото: TikTok

По словам девушки, она уже несколько раз видела парня по ходу дистанции, и он предлагал ей закуски, от которых она отказалась.

"Наши отношения — это больше, чем шестисекундное видео", — добавила Кэти.

