Дівчина під час марафону попросила хлопця допомогти всього з одним завданням і він не впорався (відео)

28-річна Кеті Велліос зі США поділилася моментом зі свого першого марафону у Вашингтоні, але публіка побачила в ньому зовсім не жарт, а привід для критики її хлопця.

Дівчина з Флориди стала героїнею обговорюваного ролика, який несподівано набрав понад 3 мільйони переглядів у TikTok.

Кеті пробігла дистанцію восени минулого року, пишаючись тим, що змогла завершити гонку. Разом з нею був її хлопець Крістіан, який підтримував її і знімав забіг на камеру. На кадрах, що стали вірусними, бігунка просить у нього перекус, але отримує у відповідь: "У мене нічого немає". Жартома вона вигукнула: "У тебе було тільки одне завдання і ти з ним не впорався!" — і саме ця репліка викликала шквал коментарів.

Підписавши ролик словами: "Коли дала своєму хлопцеві додаткові закуски, а він усе з'їв", Велліос розраховувала викликати посмішку. Але глядачі відреагували інакше. Багато хто звинуватив Крістіана в тому, що він нібито залишив її без їжі на дистанції. У коментарях користувачі навіть почали робити припущення про те, що ситуація може відображати "проблеми в їхніх стосунках".

Пізніше Кеті пояснила, що це було не більше ніж непорозуміння: у неї був пояс, набитий рисовими пластівцями й батончиками, і вона не залежала від допомоги Крістіана.

"Я боялася, що мені не вистачить їжі, і дала йому трохи, але ми навіть не знали, чи зможемо зустрітися під час перегонів", — зізналася вона.

Американка зі своєю нагородою Фото: TikTok

За словами дівчини, вона вже кілька разів бачила хлопця по ходу дистанції, і він пропонував їй закуски, від яких вона відмовилася.

"Наші стосунки — це більше, ніж шестисекундне відео", — додала Кеті.

