Остался ни с чем: мужчина превратил старое авто в дом и офис после развода (фото)

63-летний Майкл Аткинсон из Сент-Хеленс (Великобритания) оказался в тяжелой ситуации. После развода он уже несколько месяцев живет в своем автомобиле Vauxhall Meriva, припаркованном у дороги. и использует переднее пассажирское сиденье как офис.

Мужчина рассказал, что спит на задних сиденьях старой машины, а для душа и туалета пользуется заправками. Его рацион ограничен дешевой холодной едой из супермаркетов, так как позволить себе горячие блюда он не может.

"Состояние ужасное, мне тяжело, и отсутствие подвижности очень плохо сказывается на здоровье. Я питаюсь в дешевых кафе, но уже несколько месяцев не ел горячего ужина", — признался Аткинсон.

Из-за проблем с сердцем и постоянного стресса его здоровье ухудшается.

"Все спрашивают, как я справляюсь. Я стараюсь воспринимать это как вызов, иначе просто сойду с ума. У меня нет другого выбора", — добавил он.

По словам британца, в результате бракоразводного процесса он лишился возможности жить в семейном доме. Несмотря на обращение в городской совет Сент-Хеленс, ему отказали в социальном жилье, так как на его имя оформлена ипотека.

"Мы понимаем, что г-н Аткинсон оказался в затруднительном положении, и наша команда по выбору жилья пыталась предложить ему советы и рекомендации. Однако как владелец жилья он не имеет права претендовать на социальное жилье в соответствии с нашей Политикой распределения жилья", — пояснил представитель совета.

Родители Майкла живут в том же городе, но мужчина не может к ним переехать. В доме слишком мало места из-за медицинского оборудования. Более того, его близкие находятся в тяжелом состоянии, и он признался, что боится их потерять.

"Мне очень тяжело, особенно сейчас. Я переживаю и за себя, и за родителей", — рассказал он в интервью местному изданию.

