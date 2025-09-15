Залишився ні з чим: чоловік перетворив старе авто на будинок і офіс після розлучення (фото)

63-річний Майкл Аткінсон із Сент-Геленс (Велика Британія) опинився у важкій ситуації. Після розлучення він уже кілька місяців живе у своєму автомобілі Vauxhall Meriva, припаркованому біля дороги, і використовує переднє пасажирське сидіння як офіс.

Related video

Британець використовує переднє пасажирське сидіння як офіс. Про це пише Daily Star.

Чоловік розповів, що спить на задніх сидіннях старої машини, а для душу і туалету користується заправками. Його раціон обмежений дешевою холодною їжею з супермаркетів, оскільки дозволити собі гарячі страви він не може.

"Стан жахливий, мені важко, і відсутність рухливості дуже погано позначається на здоров'ї. Я харчуюся в дешевих кафе, але вже кілька місяців не їв гарячої вечері", — зізнався Аткінсон.

Чоловік розповів, що спить на задніх сидіннях старої автівки, а для душу й туалету користується заправками Фото: SWNS

Через проблеми з серцем і постійний стрес його здоров'я погіршується.

"Усі запитують, як я справляюся. Я намагаюся сприймати це як виклик, інакше просто збожеволію. У мене немає іншого вибору", — додав він.

За словами британця, внаслідок шлюборозлучного процесу він позбувся можливості жити в сімейному будинку. Попри звернення до міської ради Сент-Хеленс, йому відмовили в соціальному житлі, оскільки на його ім'я оформлено іпотеку.

"Ми розуміємо, що пан Аткінсон опинився в скрутному становищі, і наша команда з вибору житла намагалася запропонувати йому поради та рекомендації. Однак як власник житла він не має права претендувати на соціальне житло відповідно до нашої Політики розподілу житла", — пояснив представник ради.

Британець розповів, що через проблеми із серцем і постійний стрес його здоров'я погіршується Фото: SWNS

Батьки Майкла живуть у тому ж місті, але чоловік не може до них переїхати. У будинку занадто мало місця через медичне обладнання. Ба більше, його близькі перебувають у важкому стані, і він зізнався, що боїться їх втратити.

"Мені дуже важко, особливо зараз. Я переживаю і за себе, і за батьків", — розповів він в інтерв'ю місцевому виданню.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина своїми руками перетворила горище батьків на квартиру мрії. Вчителька зі США на ім'я Джейд разом зі своїм партнером, який працює зварювальником, вклали 51 000 фунтів стерлінгів (2,8 млн гривень) у проєкт і зробили з порожнього простору розкішні апартаменти.

Також стало відомо, що пара купила 400-річний будинок і випадково знайшла те, про що не знали навіть минулі власники. Під час робіт на ділянці екскаватор випадково зрушив землю, і під цегляною кладкою пара помітила круглий контур.