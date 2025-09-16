Друзья успешно играли в боулинг, пока не произошел курьезный момент (видео)

Друзья в США решили посетить боулинг и повыбивать "страйки", и именно тогда произошел курьезный эпизод — один из мужчин добивал оставшиеся кегли, когда одна из них после выбивания оказалась прямо в начале дорожки.

Сам игрок не поверил тому, что произошло дальше, ведь одна из кеглей оказалась прямо в начале дорожки, говорится в ролике автора поста в Reddit.

Ролик стал довольно популярным — набрал более 20 тыс. реакций. На кадрах можно увидеть, как пара друзей играет в боулинг, и один из них выбивает кегли на своей дорожке.

Через мгновение уже автор видео запускает шар, чтобы сбить оставленные несколько кеглей в зоне для выбивания. Но впоследствии происходит курьез — мужчина выбивает остальные фигурки на своей дорожке, но одна из кеглей каким-то странным образом возвращается в зону бросания шара.

От увиденного автор ролика теряет дар речи и снимает то, как кегля докатывается до его ног. Известно, что эта история произошла в начале августа 2025 года в США.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту, многие юзеры были шокированы увиденным и высказали свои саркастические версии увиденного. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Трофеи войны. Теперь можешь забирать домой";

"Это твой приз";

"Ха-ха, без шуток — надо, чтобы GoPro снимала в замедленном режиме"

"Теперь надо заняться боулингом на профи-уровне"

"Ну что ж, такого еще не видел! Похоже, в интернете все же есть что-то новенькое. +1".

