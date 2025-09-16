Друзі успішно грали в боулінг, допоки не стався курйозний момент (відео)

Друзі в США вирішили відвідати боулінг і повибивати "страйки", і саме тоді стався курйозний епізод — один з чоловік добивав решту кеглів, коли одна з них після вибивання опинилася прямо на початку доріжки.

Сам гравець не повірив тому, що сталося далі, адже одна з кеглів опинилася прямо на початку доріжки, йдеться в ролику автора посту в Reddit.

Ролик став доволі популярним — набрав понад 20 тис. реакцій. На кадрах можна побачити, як пара друзів грає у боулінг, і один з них вибиває кеглі на своїй доріжці.

За мить вже автор відео запускає кулю, аби збити залишені кілька кеглів у зоні для вибивання. Та згодом стається курйоз — чоловік вибиває решту фігурок на своїй доріжці, але одна з кеглів якимось дивним чином повертається у зону кидання кулі.

Від побаченого автор ролика втрачає мову та знімає те, як кегля докочується до його ніг. Наразі відомо, що ця історія сталася на початку серпня 2025 року в США.

У коментарях до вірусного посту, багато юзерів були шоковані побаченим і висловили свої саркастичні версії побаченого. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Трофеї війни. Тепер можеш забирати додому";

"Це твій приз";

"Ха-ха, без жартів — треба, щоб GoPro знімала в уповільненому режимі"

"Тепер треба зайнятися боулінгом на профі-рівні"

"Ну що ж, такого ще не бачив! Схоже, в інтернеті все ж є щось новеньке. +1".

