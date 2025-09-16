Сделал сам: турист живет в крошечном домике на крыше своего авто (видео)

Американец Сет создал маленький домик своими руками всего за 2200 фунтов и теперь путешествует по стране со своей собакой Стеллой, делясь кочевой жизнью с тысячами подписчиков.

Related video

21-летний путешественник выбрал минимализм и свободу вместо привычного быта. Свой дом на колесах за 2200 фунтов стерлингов (примерно 123 тысячи гривен) он показал в одном из видео на YouTube.

Его компактный Ford Ranger 2003 года с фанерным "домиком" на крыше стал настоящим домом на колесах. В Instagram у Сета уже более 449 000 подписчиков, которые следят за его необычной жизнью.

Американец рассказал изданию What's The Jam, что более года назад решил отказаться от обычного жилья ради независимости. Он утеплил самодельную конструкцию, дорабатывает и перестраивает ее своими руками.

"Все сведено к самому необходимому. Я могу просыпаться у океана, готовить ужин где угодно и уезжать, когда захочу. Эта свобода важнее квадратных метров", — признается он.

Единственное, по чему скучает путешественник, — это бесконечная горячая вода, но даже без нее он снова и снова выбирал бы кочевой образ жизни.

На Аляске парень проснулся и увидел медведя рядом с домиком Фото: Jam Press

За время странствий Сет испытал множество незабываемых моментов. На Аляске он проснулся и увидел медведя рядом с домиком, а лучшие воспоминания связаны с закатами и ужинами на обочине дороги.

"Именно взлеты и падения делают это стоящим", — говорит он.

По его словам, жизнь в дороге влияет и на отношения.

"Грузовик маленький, но в нем есть уютное очарование. Это сближает людей, потому что нет отвлекающих факторов", — добавил американец.

Сейчас Сет живет в США, но точное местоположение предпочитает не раскрывать. Он мечтает развивать свою платформу, выпустить цифровую кулинарную книгу и однажды купить землю для постоянного дома.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина превратил старое авто в дом и офис после развода. 63-летний Майкл Аткинсон из Сент-Хеленс (Великобритания) оказался в тяжелой ситуации. После развода он уже несколько месяцев живет в своем автомобиле Vauxhall Meriva, припаркованном у дороги.

Также стало известно, что девушка своими руками превратила чердак родителей в квартиру мечты. Учительница из США по имени Джейд вместе со своим партнером, который работает сварщиком вложили 51 000 фунтов стерлингов (2,8 млн гривен) в проект и сделали из пустого пространства роскошные апартаменты.