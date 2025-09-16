Зробив сам: турист живе в крихітному будиночку на даху свого авто (відео)

Американець Сет створив маленький будиночок власноруч всього за 2200 фунтів і тепер подорожує країною зі своїм собакою Стеллою, ділячись кочовим життям із тисячами підписників.

21-річний мандрівник обрав мінімалізм і свободу замість звичного побуту. Свій будинок на колесах за 2200 фунтів стерлінгів (приблизно 123 тисячі гривень) він показав в одному з відео на YouTube.

Його компактний Ford Ranger 2003 року з фанерним "будиночком" на даху став справжнім будинком на колесах. В Instagram у Сета вже понад 449 000 підписників, які стежать за його незвичайним життям.

Американець розповів виданню What's The Jam, що понад рік тому вирішив відмовитися від звичайного житла заради незалежності. Він утеплив саморобну конструкцію, допрацьовує та перебудовує її власноруч.

"Усе зведено до найнеобхіднішого. Я можу прокидатися біля океану, готувати вечерю де завгодно і їхати, коли захочу. Ця свобода важливіша за квадратні метри", — зізнається він.

Єдине, за чим сумує мандрівник, — це нескінченна гаряча вода, але навіть без неї він знову і знову обирав би кочовий спосіб життя.

На Алясці хлопець прокинувся і побачив ведмедя поруч із будиночком Фото: Jam Press

За час мандрів Сет пережив безліч незабутніх моментів. На Алясці він прокинувся і побачив ведмедя поруч із будиночком, а найкращі спогади пов'язані із заходами сонця і вечерями на узбіччі дороги.

"Саме злети і падіння роблять це вартим уваги", — каже він.

За його словами, життя в дорозі впливає і на стосунки.

"Вантажівка маленька, але в ній є затишна чарівність. Це зближує людей, тому що немає відволікаючих чинників", — додав американець.

Зараз Сет живе в США, але точне місце розташування воліє не розкривати. Він мріє розвивати свою платформу, випустити цифрову кулінарну книжку й одного разу купити землю для постійного будинку.

