Дочь пожаловалась, что кто-то наблюдает за окном ванной: отец в шоке от того, что увидел

Отец из Дании рассказал о неожиданной причине, по которой его дочь отказалась пользоваться ванной комнатой. Всего за несколько дней его видео получило более 5,8 млн просмотров.

Пользователь под ником @allersilkeborg поделился в TikTok забавной ситуацией, когда его дочь отказалась заходить в ванную комнату из-за того, что "в окно заглядывает собака". Видео быстро стало вирусным и собрало миллионы просмотров.

Мужчина опубликовал ролик, в котором рассказал, что его маленькая дочь испугалась заходить в туалет. Девочка объяснила, что за матовым стеклом кто-то наблюдает за ней. Сначала отец был озадачен, но позже сам убедился, что дочь не преувеличивала.

Когда он вошел в комнату, за стеклом действительно было похоже на большую собаку с глазами, носом и висящими ушами. Однако выйдя во двор, мужчина обнаружил, что это всего лишь плетеная корзина с изображением собаки, случайно оказавшаяся перед окном.

Несмотря на то, что никакого настоящего животного там не было, дочь оказалась частично права: "собака" все же присутствовала, пусть и ненастоящая.

Видео стремительно набрало популярность. Всего за несколько дней оно получило более 5,8 миллиона просмотров. Пользователи сети не удержались от шуток.

"Смеялся так сильно, что у меня закружилась голова", "Определенно подумал, что там сидит настоящая собака", "Представьте, насколько ярким это видится детскому мозгу", "Да, у меня то же самое, когда я без очков и люди мне машут", — писали они.

Многие признались, что на месте ребенка также испугались бы такого зрелища посреди ночи. Некоторые также отметили, что окно в ванной не достаточно прозрачное.

