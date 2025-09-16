Донька поскаржилася, що хтось спостерігає за вікном ванної: батько в шоці від того, що побачив

Батько з Данії розповів про несподівану причину, через яку його дочка відмовилася користуватися ванною кімнатою. Усього за кілька днів його відео отримало понад 5,8 млн переглядів.

Related video

Користувач під ніком @allersilkeborg поділився в TikTok кумедною ситуацією, коли його донька відмовилася заходити у ванну кімнату через те, що "у вікно заглядає собака". Відео швидко стало вірусним і зібрало мільйони переглядів.

Чоловік опублікував ролик, у якому розповів, що його маленька донька злякалася заходити в туалет. Дівчинка пояснила, що за матовим склом хтось спостерігає за нею. Спочатку батько був спантеличений, але пізніше сам переконався, що донька не перебільшувала.

Коли він увійшов до кімнати, за склом дійсно було схоже на великого собаку з очима, носом і висячими вухами. Однак вийшовши на подвір'я, чоловік виявив, що це всього лише плетений кошик із зображенням собаки, який випадково опинився перед вікном.

Попри те що жодної справжньої тварини там не було, донька виявилася частково правою: "собака" все ж таки був присутній, нехай і несправжній.

Відео стрімко набрало популярності. Лише за кілька днів воно отримало понад 5,8 мільйона переглядів. Користувачі мережі не втрималися від жартів.

"Сміявся так сильно, що в мене запаморочилося в голові", "Безумовно подумав, що там сидить справжня собака", "Уявіть, наскільки яскравим це бачиться дитячому мозку", "Так, у мене те ж саме, коли я без окулярів і люди мені махають", — писали вони.

Багато хто зізнався, що на місці дитини також злякалися б такого видовища посеред ночі. Дехто також зазначив, що вікно у ванній не достатньо прозоре.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина відкрила жалюзі в орендованому житлі і побачила те, до чого не була готова. Гостя Airbnb у Келоуні (Британська Колумбія, Канада) на ім'я Джейд розповіла, що вона та її друзі відчули справжній шок, коли зробили дивну знахідку в будинку, де зупинилися.

Також стало відомо, що подружжя за 4 дні переробило старий підвал 100-річного будинку. Пара з Вісконсина (США) несподівано знайшла новий затишний простір у власному будинку, перетворивши недобудований притулок від негоди на стильну ретро-вітальню 1970-х років.