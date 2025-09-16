На одну фобию больше: у ребенка после прогулки на пляже из уха достали краба (видео)

В Мексике произошел необычный случай, который быстро стал вирусным в сети. После прогулки по пляжу у мальчика по имени Педро в ухе обнаружили живого краба.

Его мать, блогер и модельер Китция Митре, заметила, что сын начал жаловаться на неприятные ощущения почти сразу после возвращения домой. Видео с рассказом женщины мгновенно стало вирусным в TikTok, набрав более 21,8 миллиона просмотров.

Первоначально она решила, что в ухо попал песок или маленькая ракушка, но мальчику становилось все хуже. Тогда женщина отвела его в местный медицинский центр.

Врачи, осмотрев ребенка, с удивлением извлекли из его уха крошечного краба. Все происходящее Китция записала на видео по просьбе Педро, который, несмотря на страх и слезы, хотел поделиться этим моментом с другими. На кадрах видно, как мальчик держит маму за руку и со страхом спрашивает: "Я ослепну?". Женщина успокаивает его, пока медики осторожно достают маленькое существо, которое, выбравшись наружу, оказалось живым и стало ползать по носилкам.

"Однажды мне в ухо залез таракан. Это было ужасно. Чувствуешь, как он шевелится. Это очень больно и раздражает", — писали в комментариях.

Благодаря своевременному вмешательству мексиканских медиков мальчик избежал осложнений Фото: TikTok

Китция Митре, которая ведет блог "Путешествие с Китцией Митре" и имеет сотни тысяч подписчиков, призналась, что теперь у нее "появился новый страх".

"Вероятность, что в ухо попадет краб, ничтожно мала, но это все же произошло", — добавила она.

Благодаря своевременному вмешательству мексиканских медиков мальчик избежал осложнений и вскоре вернулся домой здоровым.

