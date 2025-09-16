На одну фобію більше: у дитини після прогулянки на пляжі з вуха дістали краба (відео)

У Мексиці стався незвичайний випадок, який швидко став вірусним у мережі. Після прогулянки пляжем у хлопчика на ім'я Педро у вусі виявили живого краба.

Його мати, блогерка та модельєрка Кітція Мітре, помітила, що син почав скаржитися на неприємні відчуття майже одразу після повернення додому. Відео з розповіддю жінки миттєво стало вірусним у TikTok, набравши понад 21,8 мільйона переглядів.

Спочатку вона вирішила, що у вухо потрапив пісок або маленька мушля, але хлопчикові ставало дедалі гірше. Тоді жінка відвела його в місцевий медичний центр.

Лікарі, оглянувши дитину, з подивом витягли з її вуха крихітного краба. Усе, що відбувається, Кітція записала на відео на прохання Педро, який, попри страх і сльози, хотів поділитися цим моментом з іншими. На кадрах видно, як хлопчик тримає маму за руку і зі страхом запитує: "Я осліпну?". Жінка заспокоює його, поки медики обережно дістають маленьку істоту, яка, вибравшись назовні, виявилася живою і почала повзати по ношах.

Відео миттєво стало вірусним у TikTok, набравши понад 21,8 мільйона переглядів і десятки тисяч коментарів. Підписники ділилися схожими історіями. Один із користувачів зізнався, що одного разу йому у вухо забрався тарган, інший написав, що сам відчув жах, уявляючи, який це має вигляд зсередини. Багато користувачів зазначили, що хлопчик навіть у цей момент більше переживав за життя маленького краба, ніж за свій власний стан

"Одного разу мені у вухо заліз тарган. Це було жахливо. Відчуваєш, як він ворушиться. Це дуже боляче і дратує", — писали в коментарях.

Завдяки своєчасному втручанню мексиканських медиків хлопчик уникнув ускладнень Фото: TikTok

Кітція Мітре, яка веде блог "Подорож з Кітцією Мітре" і має сотні тисяч підписників, зізналася, що тепер у неї "з'явився новий страх".

"Імовірність, що у вухо потрапить краб, мізерно мала, але це все ж сталося", — додала вона.

Завдяки своєчасному втручанню мексиканських медиків хлопчик уникнув ускладнень і незабаром повернувся додому здоровим.

