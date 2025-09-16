"Божий замысел": женщина забеременела спустя три месяца после родов (видео)

Элли Хантер, инфлюенсер из Далласа (США) и мама двоих детей, удивила своих подписчиков, друзей и семью неожиданной новостью. Спустя всего три месяца после рождения второго сына Каллахана она вновь узнала, что беременна.

Элли поделилась в Instagram трогательным видео, на котором она и ее муж Майлз сообщают друзьям и родственникам, что ждут третьего ребенка.

В ролике можно увидеть, как каждый из собеседников реагирует на эту новость: от смеха и радости до настоящего шока. Некоторые друзья даже не верили услышанному и переспросили несколько раз.

"Делимся новостями с нашими родными! Этот малыш такой любимый", — подписали Элли и Майлз публикацию.

Сама блогер призналась изданию Today, что впервые заподозрила беременность во время отпуска в Мексике. Она почувствовала "странную тревогу", а ее муж сразу вспомнил, что так было и раньше, когда Элли оказывалась в положении. Дополнительным сигналом стало ее "умный браслет", показавший учащенный пульс и повышение температуры. Несмотря на то что женщина продолжала кормить грудью и у нее не было менструации, тест на беременность сделанный в США подтвердил догадки.

Будущие родители не скрывают, что испытывают тревогу. Теперь им предстоит переход от воспитания двоих малышей к заботе сразу о трех детях. При этом третий ребенок появится на свет всего за несколько недель до первого дня рождения Каллахана.

"Майлз — моя опора. В его голосе не было ни капли сомнения. Он просто сказал: "Давайте сделаем это". Он думает, что это Божий замысел. Хотя беременность не была запланированной, мы уверены, что справимся", — рассказала Элли.

