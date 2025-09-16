"Божий задум": жінка завагітніла через три місяці після пологів (відео)

Еллі Гантер, інфлюенсерка з Далласа (США) і мама двох дітей, здивувала своїх передплатників, друзів і сім'ю несподіваною новиною. Лише через три місяці після народження другого сина Каллахана вона знову дізналася, що вагітна.

Еллі поділилася в Instagram зворушливим відео, на якому вона та її чоловік Майлз повідомляють друзям і родичам, що чекають на третю дитину.

У ролику можна побачити, як кожен зі співрозмовників реагує на цю новину: від сміху та радості до справжнього шоку. Деякі друзі навіть не вірили почутому і перепитали кілька разів.

"Ділимося новинами з нашими рідними! Цей малюк такий улюблений", — підписали Еллі та Майлз публікацію.

Сама блогерка зізналася виданню Today, що вперше запідозрила вагітність під час відпустки в Мексиці. Вона відчула "дивну тривогу", а її чоловік одразу згадав, що так було й раніше, коли Еллі опинялася при надії. Додатковим сигналом став її "розумний браслет", який показав прискорений пульс і підвищення температури. Попри те що жінка продовжувала годувати грудьми та в неї не було менструації, тест на вагітність, зроблений у США, підтвердив здогадки.

Майбутні батьки не приховують, що відчувають тривогу. Тепер на них чекає перехід від виховання двох малюків до турботи відразу про трьох дітей. При цьому третя дитина з'явиться на світ всього за кілька тижнів до першого дня народження Каллахана.

"Майлз — моя опора. У його голосі не було ні краплі сумніву. Він просто сказав: "Зробімо це". Він думає, що це Божий задум. Хоча вагітність не була запланованою, ми впевнені, що впораємося", — розповіла Еллі.

