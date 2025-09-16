Бесследно исчез 140 лет назад: ученые рассказали об известном корабле-призраке (видео)

Американская шхуна F.J. King 1867 года была одним из крупнейших кораблей на флотилии Великих Озер США. Во время шторма в 1886 году судно бесследно исчезло, и только сейчас исследователи убеждены, что нашли остатки плавсредства.

На протяжении десятилетий происходили активные поиски обломки "корабля-призрака", которые теперь увенчались успехом, сообщает AP.

Команда под руководством исследователя Брэндона Бейлода наткнулась на останки 28 июня, что подтвердили Историческое общество Висконсина и Ассоциация подводной археологии штата. Бейлод рассказал, что открытие произошло после десятилетий исследований глубин озера Мичиган.

"Мы буквально щипали себя. После всех предыдущих попыток трудно было поверить, что мы действительно так быстро его нашли", — признался Бейлод.

Поиски завершились, когда боковой сканирующий радар показал большой объект длиной около 140 футов всего в полумиле от места, которое указал смотритель. Бейлод предположил, что капитан судна Уильям Гриффин мог дезориентироваться во время шторма и ошибся с координатами.

Он сосредоточил поиск на участке площадью около двух квадратных миль, опираясь на отчет смотрителя маяка. Тогда в день своего исчезновения, 15 сентября 1886-го, судно F.J. King перевозило железную руду, когда попало под мощный шторм.

Волны высотой более трех метров разорвали швы корпуса, а кормовой надстроечный дом снесло ветром. Несмотря на неутомимые попытки капитана Гриффина и команды выкачивать воду, судно затонуло около двух часов ночи. Экипаж спас другой корабль и доставил в Бейлис-Гарбор.

Противоречивые сообщения о месте гибели F.J. King долго мешали поискам. С 1970-х годов охотники за кораблями обшаривали район безрезультатно, поэтому шхуна получила и прозвище "корабль-призрак".

По мнению господина Бейлода, находка ставит окончательную точку в истории об исчезновении F.J. King. Теперь исследователи смогут провести все необходимые замеры и оценки, чтобы выявить дальнейшие возможные работы.

