Безслідно зник 140 років тому: вчені розповіли про відомий корабель-привид (відео)

Американська шхуна F.J. King 1867 року була одним з найбільших кораблів на флотилії Великих Озер США. Під час шторму в 1886 році судно безслідно зникло, і лише зараз дослідники переконані, що знайшли рештки плавзасобу.

Протягом десятиліть відбувалися активні пошуки уламки "корабля-привида", які тепер увінчалися успіхом, повідомляє AP.

Команда під керівництвом дослідника Брендона Бейлода натрапила на рештки 28 червня, що підтвердили Історичне товариство Вісконсину та Асоціація підводної археології штату. Бейлод розповів, що відкриття сталося після десятиліть досліджень глибин озера Мічиган.

"Ми буквально щипали себе. Після всіх попередніх спроб важко було повірити, що ми справді так швидко його знайшли", — зізнався Бейлод.

Пошуки завершилися, коли бічний скануючий радар показав великий об’єкт довжиною близько 140 футів лише за пів милі від місця, яке вказав доглядач. Бейлод припустив, що капітан судна Вільям Ґріффін міг дезорієнтуватися під час шторму й помилився з координатами.

Він зосередив пошук на ділянці площею близько двох квадратних миль, спираючись на звіт доглядача маяка. Тоді в день свого зникнення, 15 вересня 1886-го, судно F.J. King перевозило залізну руду, коли потрапила під потужний шторм.

Хвилі заввишки понад три метри розірвали шви корпусу, а кормовий надбудовний будинок знесло вітром. Попри невтомні спроби капітана Ґріффіна та команди викачувати воду, судно затонуло близько другої години ночі. Екіпаж урятував інший корабель і доправив до Бейліс-Гарбор.

Суперечливі повідомлення про місце загибелі F.J. King довго заважали пошукам. Від 1970-х років мисливці за кораблями обнишпорювали район безрезультатно, тож шхуна отримала й прізвисько "корабель-привид".

На думку пана Бейлода, знахідка ставить остаточну крапку в історії щодо зникнення F.J. King. Тепер дослідники зможуть провести всі необхідні заміри та оцінки, аби виявити подальші можливі роботи.

