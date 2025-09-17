Били в борт корабля: косатки в Атлантическом океане потопили яхту с людьми на борту (видео)

Неподалеку от пляжа Фонте-да-Телья, что на побережье Атлантического океана в Португалии, косатки потопили туристическую яхту вместе с пятью членами экипажа, которые находились на борту судна.

Related video

Людей удалось спасти надувными лодками до того, как яхта полностью пошла ко дну, пишет Independent.

Национальное морское управление Португалии заявило, что получило сигнал тревоги из-за "взаимодействия с касатками" 13 сентября в 12:30.

"Были немедленно привлечены экипажи спасательной станции Кашкайша и капитанства порта Лиссабона. По прибытии на место было установлено, что экипаж находится в хорошем физическом состоянии и не нуждается в медицинской помощи, поскольку его эвакуировали с помощью туристического судна, которое находилось поблизости", — говорится в сообщении.

В то же время парусная компания Mercedes-Benz Oceanic Lounge обнародовала видео, на котором видно момент атаки.

Косатка несколько раз ударяет по борту яхты, после чего судно начало стремительно уходить под воду.

Отмечается, что это не первый случай, когда косатки агрессивно себя ведут. Всего с мая 2020 года исследователи зафиксировали сотни случаев столкновений косаток с лодками вблизи Пиренейского полуострова.

Напомним, косатки отлучили детеныша кита от матери и утопили.

Фокус также писал, что курорты Испании превратились в ловушки, ведь косатки начали атаковать туристические яхты.