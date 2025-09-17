Били в борт корабля: косатки в Атлантичному океані потопили яхту з людьми на борту (відео)

Неподалік від пляжу Фонте-да-Телья, що на узбережжі Атлантичного океану в Португалії, косатки потопили туристичну яхту разом з п'ятьма членами екіпажу, які перебували на борту судна.

Related video

Людей вдалось врятувати надувними човнами до того, як яхта повністю пішла на дно, пише Independent.

Національне морське управління Португалії заявило, що отримало сигнал тривоги через "взаємодію з косатками" 13 вересня о 12:30.

"Були негайно залучені екіпажі рятувальної станції Кашкайша і капітанства порту Лісабона. Після прибуття на місце було встановлено, що екіпаж перебуває в хорошому фізичному стані і не потребує медичної допомоги, оскільки його евакуювали за допомогою туристичного судна, яке перебувало поблизу", — йдеться у повідомленні.

Водночас вітрильна компанія Mercedes-Benz Oceanic Lounge оприлюднила відео, на якому видно момент атаки.

Косатка кілька разів ударяє по борту яхти, після чого судно почало стрімко йти під воду.

Зазначається, що це не перший випадок, коли косатки агресивно себе поводять. Загалом з травня 2020 року дослідники зафіксували сотні випадків зіткнень косаток із човнами поблизу Піренейського півострова.

Нагадаємо, косатки відлучили дитинча кита від матері та втопили.

Фокус також писав, що курорти Іспанії перетворилися на пастки, адже косатки почали атакувати туристичні яхти.