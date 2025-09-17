Начальник приказал женщине сменить рабочие брюки: причина вызвала гнев

В офисе произошел инцидент, который поднял волну обсуждений о дресс-коде и двойных стандартах на работе.

Сотрудница рассказала на популярном форуме Reddit, что ее начальник сделал замечание по поводу ее "черных брюк", заявив, что они "слишком повседневные" для офиса.

Пост быстро стал вирусным и набрал более 11 000 лайков, вызвав ожесточенные споры о том, как именно работодатели подходят к дресс-коду для женщин и мужчин.

По словам женщины, ее возмутило то, что мужчины в офисе могут позволить себе носить старые поло и шорты, в то время как от женщин требуют "идеального" соответствия корпоративным правилам.

"Почему полиция нравов всегда проверяет женщин? Никого не волнует, что парень носит мятые брюки цвета хаки и футболку десятилетней давности, но стоит девушке надеть обычные брюки, и это уже непрофессионально", — написала она.

Реакция соцсетей

В комментариях многие назвали замечание начальника проявлением дискриминации и попыткой продемонстрировать власть, а не заботой о профессионализме.

"Подобные придирки — это не про одежду, а про контроль. Это способ утвердить свою власть";

"Будем честны, он просто хочет, чтобы вы пришли в платье";

"Удивительно, как поло выглядит "строгим" на мужчине, но "слишком повседневным" на женщине. Тот же материал, те же пуговицы, но разные суждения… Боже…".

Многие женщины поделились похожим опытом и указали, что требования к женскому дресс-коду зачастую гораздо строже, чем к мужскому.

Несколько пользователей предложили девушке обратиться в отдел кадров и подать официальную жалобу. В комментариях даже появился готовый шаблон письма:

"Здравствуйте, отдел кадров! Мой руководитель сообщил мне, что мои черные брюки слишком повседневные для офиса. Пожалуйста, уточните, соответствует ли это нашему корпоративному дресс-коду. Спасибо".

