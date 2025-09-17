Начальник наказав жінці змінити робочі штани: причина викликала гнів

В офісі стався інцидент, який підняв хвилю обговорень про дрес-код і подвійні стандарти на роботі.

Співробітниця розповіла на популярному форумі Reddit, що її начальник зробив зауваження з приводу її "чорних штанів", заявивши, що вони "занадто повсякденні" для офісу.

Пост швидко став вірусним і набрав понад 11 000 лайків, спричинивши запеклі суперечки про те, як саме роботодавці підходять до дрес-коду для жінок і чоловіків.

За словами жінки, її обурило те, що чоловіки в офісі можуть дозволити собі носити старі поло і шорти, тоді як від жінок вимагають "ідеальної" відповідності корпоративним правилам.

"Чому поліція моралі завжди перевіряє жінок? Нікого не хвилює, що хлопець носить м'яті штани кольору хакі та футболку десятирічної давності, але варто дівчині вдягнути звичайні штани, і це вже непрофесійно", — написала вона.

Реакція соцмереж

У коментарях багато хто назвав зауваження начальника проявом дискримінації та спробою продемонструвати владу, а не турботою про професіоналізм.

"Подібні причіпки — це не про одяг, а про контроль. Це спосіб утвердити свою владу";

"Будемо чесні, він просто хоче, щоб ви прийшли в сукні";

"Дивно, як поло виглядає "суворим" на чоловікові, але "занадто повсякденним" на жінці. Той самий матеріал, ті самі ґудзики, але різні судження... Боже...".

Багато жінок поділилися схожим досвідом і вказали, що вимоги до жіночого дрес-коду часто набагато суворіші, ніж до чоловічого.

Кілька користувачів запропонували дівчині звернутися до відділу кадрів і подати офіційну скаргу. У коментарях навіть з'явився готовий шаблон листа:

"Доброго дня, відділ кадрів! Мій керівник повідомив мені, що мої чорні штани занадто повсякденні для офісу. Будь ласка, уточніть, чи відповідає це нашому корпоративному дрес-коду. Дякую".

